Il 19enne alla guida è ora indagato per omicidio stradale aggravato. A bordo nove giovani, sei dei quali soccorsi e ricoverati: i carabinieri indagano sulla dinamica

Una tragedia ha sconvolto il Milanese nelle prime ore della mattinata. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei coetanei è precipitata nel canale Villoresi, a Senago.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine avrebbero infatti evidenziato la sua positività all’alcol test.

L’incidente si è verificato all’alba. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è finita nel canale trascinando con sé i nove occupanti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale di Areu e i sommozzatori, impegnati in una complessa operazione di soccorso e recupero.

All’arrivo dei soccorritori, scrive l’Ansa, «sette giovani sono stati recuperati dal veicolo». Per sei di loro è stato possibile l’affidamento alle cure del personale sanitario, mentre «per uno non c’è stato nulla da fare», essendo già deceduto al momento dell’intervento.

Le ricerche sono poi proseguite nelle acque del canale durante le operazioni necessarie a recuperare il mezzo incidentato e a verificare la presenza di eventuali dispersi. È stato in questa fase che i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta.

«Nel corso delle successive operazioni di recupero dell’auto e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi», i soccorritori hanno individuato all’interno della vettura anche gli altri due ragazzi mancanti. «Entrambi erano deceduti».

Il bilancio finale dell’incidente è dunque di tre vittime, tutte di appena 17 anni, mentre gli altri occupanti dell’auto sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Nel frattempo, i carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo a uscire di strada e a finire nel canale, verificando ogni elemento utile a definire le responsabilità dell’incidente.