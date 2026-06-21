La troupe del network SWR, accolta a Lorica dal direttore del Parco Nazionale silano Ilario Treccosti, ha girato anche nella Riserva del Vergari, dove vivono due coppie del rarissimo uccello. Le immagini saranno trasmesse anche in Francia

La Sila con le sue immense ricchezze naturalistiche è stata visitata da una troupe della tv tedesca SWR – Südwestrundfunk, tra i più grandi network televisivi della Germania, membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). La troupe tedesca è stata accolta a Lorica di San Giovanni in Fiore dal direttore del parco, Ilario Treccosti.

Il documentario è stato realizzato con la sapiente guida, il commento e i racconti di Gianluca Congi, Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e Coordinatore del GLC LIPU SILA. Sono andati in scena le più belle immagini del Parco Nazionale della Sila, con i suoi lupi e una parte di territorio della Riserva della Biosfera MaB-Sila (riconosciuta dal programma UNESCO MAB - Man and the Biosphere).

L’attenzione della SWR è stata concentrata anche sulla Cicogna nera, uno degli uccelli più belli dell'ornitofauna europea. Le telecamere, a debita distanza di sicurezza e nei capanni appositamente realizzati, hanno fatto tappa nella Riserva Naturale Regionale del Vergari, un luogo meraviglioso dell'entroterra crotonese che ospita, in un fazzoletto di terra, ben 2 coppie di questo rarissimo uccello di grande interesse conservazionistico, diventato ormai il simbolo della riserva e della serena convivenza tra uomo e natura in terra di Calabria.

Una bella occasione per la divulgazione internazionale del nostro territorio, fatta di storie di impegno, rispetto e conoscenza, valori indispensabili per promuovere la tutela della biodiversità calabrese anche all’estero, come avverrà in Francia e Germania, dove tra qualche mese verrà trasmesso il documentario naturalistico con immagini mozzafiato.