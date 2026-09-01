Arrivano nuovi sostegni per le persone in condizioni di fragilità nell’Ambito territoriale sociale di Rende. L’amministrazione ha annunciato l’erogazione di buoni servizio per un valore complessivo di 151.116,08 euro, destinati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale. L’intervento è finanziato attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e punta a facilitare l’accesso a strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per soggetti vulnerabili, in particolare anziani, persone con disabilità e minori.

Possono beneficiare del contributo i componenti di nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ats di Rende, con Isee non superiore a 25mila euro e in possesso di un progetto individualizzato che attesti il bisogno assistenziale.

L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto della condizione economica e dei carichi familiari. Il sostegno potrà coprire fino a dodici mesi di prestazioni erogate da enti accreditati.

I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente presso strutture e servizi accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 22 del 2019.

Tra le strutture residenziali ammesse figurano comunità alloggio per anziani, adulti in difficoltà e persone con disabilità, case di riposo e case famiglia per persone con disabilità grave. Per i servizi semiresidenziali sono previsti, invece, centri diurni per minori, anziani e persone con disabilità, comprese quelle con disabilità mentale.

Due le finestre temporali previste per la presentazione delle domande.

La prima va dall’1 al 16 settembre ed è riservata a chi aveva già presentato un’istanza di ammissione a retta entro il 30 aprile 2026.

La seconda finestra sarà invece aperta dal 16 ottobre al 31 dicembre e riguarderà chi ha presentato domanda dal primo maggio 2026 in poi oppure chi intende richiedere l’inserimento in struttura, purché sia già in possesso di un progetto individualizzato o sia stato preso in carico dai servizi sociali del Comune competente.

Per modalità di presentazione e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Rende.