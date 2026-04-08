Modificato parzialmente l’assetto della viabilità: pullman deviati su via Maiorana e individuato un capolinea unico per migliorare traffico e interscambio

Nuove regole per i bus extraurbani a Rende, dove la Polizia Municipale ha disposto una rimodulazione dei percorsi con l’obiettivo di migliorare la viabilità e rendere più efficiente il trasporto pubblico locale. L’ordinanza, che modifica i precedenti provvedimenti di marzo, si inserisce nel più ampio processo di pianificazione del sistema B.R.T. (Bus Rapid Transit), destinato a rivoluzionare la mobilità urbana attraverso nodi intermodali e collegamenti più funzionali.

La nuova ordinanza ha tenuto conto di un incontro avvenuto in Comune, tra gli altri, dall’assessore Andrea Cuzzocrea con i rappresentanti delle ditte di trasporto extraurbano, i quali hanno condiviso la fattibilità tecnica della modifica del percorso, prevedendo per i mezzi provenienti dalla rotatoria A2 l'instradamento immediato su via Maiorana e la percorrenza della nuova bretella fino al capolinea unico (nodo di interscambio) di via L. Da Vinci/Parco Giorcelli.

Nuovi percorsi e divieti per i bus extraurbani a Rende

Il cambiamento più significativo riguarda l’ingresso in città dei Bus extraurbani provenienti dallo svincolo autostradale A2. Per questi mezzi è stato istituito il divieto di transito su via G. Marconi in entrata, al fine di ridurre la congestione su un’arteria già critica.

La rimodulazione del percorso di linea extraurbana ed Interregionale (Ingresso da Svincolo A2/Rotatoria):

È istituito il divieto di transito in entrata su via G. Marconi per i bus di linea extraurbana e interregionale provenienti dalla rotatoria autostradale A2 e diretti verso via L. Da Vinci/Cosenza;

Il nuovo itinerario è così definito:

- Dalla rotatoria A2, immissione immediata su via E. Maiorana;

- Prosecuzione lungo la nuova bretella viaria di raccordo;

- Raggiungimento della rotatoria di via Cristoforo Colombo;

- Proseguimento verso il Capolinea unico di Parco Giorcelli (via L. Da Vinci);

Dal Capolinea di via L. Da Vinci/Parco Giorcelli, i mezzi proseguiranno secondo il seguente itinerario:

Immissione su via L. Da Vinci e prosecuzione sulla direttrice di via Rossini (ex SS 19 Bis), con fermata autorizzata in corrispondenza dell’istituto bancario CREDEM;

Svolta a destra su via Buenos Aires e, alla prima rotatoria, svolta a sinistra su via Atene;

Prosecuzione su via Atene e, alla rotatoria di intersezione con via Londra/via Mosca, proseguire su quest’ultima; superamento del ponte G. Giacomantonio con successiva svolta a sinistra su via Sorrenti (zona campi da tennis) per il rientro a destra sulla direttrice di via Don Minzoni (ex SS 19 Bis);

Prosecuzione su via Don Minzoni, con facoltà di sosta presso le pensiline esistenti site rispettivamente di fronte ai campi da tennis e immediatamente dopo l’intersezione con via F.lli Bandiera;

Prosecuzione su via Lenin e, all’altezza dell'intersezione con via Mimmo Rotella, svolta a destra su quest'ultima. Giunti all'incrocio tra via M. Rotella, via Lenin (sottopasso L. Gullo), via Genova e via Torino, i mezzi proseguiranno su via Torino in direzione Cosenza.

Direzione Svincolo Autostradale A2 / SS 107

I bus di linea diretti verso lo svincolo autostradale A2 e la SS 107 seguiranno il percorso lungo via G. Marconi; resta inteso che, su tale asse viario, vige il divieto assoluto di fermata per i mezzi extraurbani, al fine di garantire la fluidità della circolazione e il decongestionamento del traffico. Al fine di garantire la coincidenza tra il punto di carico e scarico, il Capolinea di Parco Giorcelli viene individuato quale nodo unico di riferimento per i bus che entrano nel territorio di Rende dallo svincolo A2 e per quelli provenienti da Cosenza.