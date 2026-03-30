«Le modifiche alla viabilità realizzate dalla nostra Amministrazione mirano a rendere la circolazione veicolare più lenta, più fluida, più scorrevole e più ordinata, anche in vista della prossima pianificazione ed integrazione del sistema Brt (Bus rapid transit) e dei nodi intermodali che interesseranno il nostro territorio. Nei prossimi giorni verranno adottati ulteriori provvedimenti, che porteranno un maggiore beneficio alla circolazione». È quanto dichiarano in una nota congiunta il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti e l’assessore ai Trasporti Andrea Cuzzocrea.

«In particolare, gli autobus extraurbani percorreranno la bretella di via Majorana di prossima apertura, avranno un’unica fermata alle porte della città, in corrispondenza del golfo di fermata di villa Giorcelli. In tal modo, saranno favoriti tutti i pendolari, che potranno utilizzare lo stesso nodo per partire e tornare. Le linee di trasporto urbano condurranno da questo nodo gli altri utenti nella camera urbana, come avviene nelle città più moderne, europee e non.

Analogamente, verrà realizzato un golfo di fermata prima dell’ingresso di via Kennedy, all’altezza del Parco Robinson per gli autobus urbani. Inoltre, si procederà a una migliore sistemazione dei parcheggi su Via Kennedy. Nella nuova viabilità è fondamentale il ruolo della Polizia Locale e, finalmente, dopo oltre 10 anni si vedono le divise dei vigili in giro per la città. Perciò rispediamo al mittente le provocazioni di queste ore. Soprattutto, respingiamo l’accusa di sacrificare le altre funzioni per il traffico, che denota una scarsa comprensione delle dinamiche operative della Polizia Locale.

Infatti, mentre le attività di controllo edilizio e commerciale sono programmabili, il presidio di viabilità e sicurezza stradale è un servizio essenziale di pronto intervento. Giova ricordare che la Polizia Municipale ha, tra i suoi compiti primari, la viabilità e, quindi, il controllo del traffico. Mantenere sulla strada gli agenti non solo è coerente con i compiti istituzionali, ma è anche utile a formare la comunità e a far circolare i pedoni, i bambini e gli anziani in tranquillità.

Per anni i cittadini di Rende hanno lamentato l’invisibilità dei vigili sul territorio. Questa Amministrazione ha invertito la rotta: oggi la Polizia Locale è di nuovo un punto di riferimento visibile e accessibile mediante la sezione di Polizia Stradale e Viabilità. La figura dell’agente di Polizia Locale nasce proprio per garantire un approccio diretto e una risposta immediata ai bisogni della comunità; negare questa missione significa voler tornare a una Polizia Locale chiusa negli uffici e distante dai problemi quotidiani.

L’Amministrazione continuerà a investire nella Polizia Locale perché resti un presidio di legalità, sicurezza e assistenza, capace di intervenire con la stessa efficacia in qualunque settore operi e soprattutto nella gestione quotidiana del traffico cittadino, garantendo così una presenza costante sul territorio», concludono il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti e l’assessore ai trasporti Andrea Cuzzocrea.