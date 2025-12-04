Un evento partecipato e commosso quello vissuto giorno 2 dicembre al Museo del Presente per la prima edizione del Premio Ai.Par.C. “Rosa Maria Principe” che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e di numerosi cittadini. Il premio è stato conferito alla Dottoressa Paola Aurino, Soprintendente Abac (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) della provincia di Cosenza.

All’incontro, moderato dalla Professoressa Francesca Mastrovito quale Cerimoniera di Ai.Par.C., hanno partecipato la Dottoressa Rosa Maria Padovano, Prefetto di Cosenza, il Dottor Salvatore Timpano, Presidente nazionale di Ai.Par.C., e la Professoressa Alba Carbone, la Presidente di Ai.Par.C. Rende. A porgere i saluti istituzionali del Comune di Rende, il Vice Sindaco Avvocato Fabio Liparoti. Erano inoltre presenti il Sindaco di Cosenza Avv. Franz Caruso, il Questore di Cosenza, Dr. Cannizzaro, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Mommo, il Maggiore Muzzo della Guardia di Finanza, il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Aiello, il Presidente della Bcc dr. Nicola Paldino.

Sentiti e commossi gli interventi di Claudio De Luca, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, che ha ricordato che Rosa Maria Principe aveva agito sempre in perfetta coerenza con i principi etici dell’avvocatura e della stessa Dottoressa Paola Aurino, che invece ha parlato della giovane Principe come di una collaboratrice leale, fidata e preparatissima. Particolarmente commosso anche l’On. Sandro Principe, quasi a voler ricordare che le Istituzioni sono fatte da uomini: «Io e mia moglie Vally siamo sempre stati molto riservati e non abbiamo mai interferito nelle scelte di nostra figlia Rosa Maria.

Ricordo che lei, appena diventata mamma, senza dire nulla a nessuno fece il concorso presso le Belle Arti per dedicarsi di più alla famiglia. Sono onorato di essere il padre di una ragazza così tenace, coerente e altruista. Come Sindaco e come papà ringrazio chi ha voluto celebrare la memoria di mia figlia e il merito di chi, con tutte le proprie forze, contribuisce giorno per giorno al benessere e al futuro della propria terra».

Presenti molti amici di Rosa Maria, come l’Avvocato Angela De Marco che ha recitato una poesia molto toccante e l’Avvocato Rosaria Mercuri che ha ricordato il legame speciale che Rosa aveva con tutti i suoi amici. Gli interventi hanno avuto il commento musicale della violinista Arianna Luci. Infine, oltre al premio, gli omaggi floreali alla mamma e alla sorella di Rosa Maria. Una serata di tenerezza in omaggio alla memoria di chi è andata via troppo presto.