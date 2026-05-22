Investimento da oltre 54 mila euro per sostituire giochi obsoleti e ammodernare gli spazi dedicati ai bambini tra centro storico, quartieri e scuole

L’intervento è stato approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Sandro Principe attraverso la deliberazione numero 125 del 6 maggio 2026, contenente il piano esecutivo per la riqualificazione delle aree ludiche cittadine.

L’investimento complessivo ammonta a 54.141 euro e comprende lavori, spese per la sicurezza e costi fiscali e tecnici. In particolare, oltre 43mila euro saranno destinati direttamente all’acquisto e all’installazione delle nuove attrezzature.

Sette le aree coinvolte dal progetto. Gli interventi interesseranno Piazza Italia nel Villaggio Europa, dove verranno sostituiti i giochi rimossi perché ormai obsoleti, Piazza Garibaldi nel centro storico, Viale dei Giardini, Via Belgrado, Via Bari, Piazza Unità d’Italia in via Fratelli Bandiera e gli spazi esterni dell’asilo nido “Peter Pan”.

Secondo quanto comunicato dai capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale, i lavori dovrebbero terminare in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico.

L’amministrazione sottolinea come il progetto rappresenti un intervento rivolto al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e alla creazione di spazi più sicuri e moderni per bambini e genitori.

Nella nota diffusa dal Comune viene inoltre evidenziata la collaborazione tra i settori Welfare e Lavori pubblici, considerata alla base dell’intervento di riqualificazione urbana dedicato all’infanzia.