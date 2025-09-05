Dopo vent’anni di chiusura e un episodio franoso che l’aveva resa impraticabile, la strada provinciale Scala Coeli-Terravecchia torna finalmente percorribile. L’intervento, realizzato dalla Provincia di Cosenza, consente alle comunità locali di riconnettersi in maniera più agevole alla Statale 106 ionica e di raggiungere con maggiore facilità Cariati, sede del presidio ospedaliero di riferimento.

Le parole della Presidente Succurro

«Dopo 20 anni – ha dichiarato la Presidente della Provincia, Rosaria Succurro – riapriamo una strada fondamentale per i nostri borghi. Lo abbiamo fatto in tempi rapidi e continueremo con nuovi lavori nel 2025 e nel 2026, per renderla ancora più sicura e funzionale. Siamo e restiamo sempre vicini alle comunità delle aree interne».

Una giornata storica per i borghi

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti istituzionali locali. Il vicesindaco di Scala Coeli, Michele Cataldo, ha sottolineato come «oggi Scala Coeli e Terravecchia tornano ad essere una comunità unica, collegata al resto del territorio».

Il sindaco di Terravecchia, Paolo Pignataro, ha definito l’apertura «una giornata storica, che segna un nuovo inizio per le nostre comunità, grazie all’impegno della Presidente Succurro».