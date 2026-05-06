Relativamente ai rumors che ruotano intorno alla vicenda giudiziaria-amministrativa afferente la questione relativa alla procedura impugnata da TRC SERVIZI dinnanzi agli organi della giustizia amministrativa vale la pena evidenziare quanto segue. Preliminarmente è d’uopo evidenziare che il ricorso al Tar proposto ha ad oggetto procedure amministrative contestate sotto il profilo tecnico.

Non si discorre di alcuna responsabilità a nessun titolo nè degli Amministratori nè degli Uffici. D’altronde, i giudizi per responsabilità si attivano dinnanzi le sedi contabili o penali e per tipologie di circostanze specifiche e differenti da mere contestazioni procedurali. Pertanto, la strumentalizzazione sul tema non coglie nel segno ed è frutto di osservazioni prive di fondamento fattuale e giuridico nonché frutto di superficialità e poca avvedutezza.

Ovvero l’ANAC l’autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.15 del 14 gennaio 2025 dichiara quando segue, la mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Tale sanzioni si deve ritenere automaticamente applicali anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione Unica appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico.

Per altro verso, l’Ente ha deciso di Appellare la Sentenza esercitando normalmente le facoltà difensive riconosciute dalla Costituzione. Qualora il Consiglio di Stato dovesse confermare le posizioni del Tar, l’Amministrazione adotterà ogni atto conformativo a definizione del giudizio senza remore.

* sindaco Santa Caterina Albanese