Rende, la politica del fare: l’Amministrazione Principe mette in sicurezza scuole ed edifici pubblici Il valore del silenzio operoso trasforma il volto della città. Mentre spesso la cronaca politica si nutre di annunci roboanti e promesse a lungo termine, il Comune di Rende sceglie una strada differente, fatta di concretezza e risultati tangibili portati a compimento prima ancora di essere comunicati.

Sotto la guida dell’onorevole Sandro Principe, la macchina organizzativa comunale ha finalizzato una serie di interventi strutturali attesi da anni, mettendo in sicurezza edifici che versavano in condizioni di trascuratezza. Con uno stanziamento superiore ai 150mila euro, l'amministrazione ha dato priorità al decoro e alla funzionalità, intervenendo capillarmente laddove le infiltrazioni e l'usura del tempo avevano creato i disagi maggiori.

L'operazione, coordinata con fermezza dal Sindaco e attuata attraverso una sinergia costante tra assessori, dirigenti e responsabili degli uffici, ha interessato i punti nevralgici della comunità. Alla scuola primaria Stancati è stata completata l'impermeabilizzazione del tetto, così come alla biblioteca di Quattromiglia, restituendo serenità a studenti e utenti. Interventi ancora più radicali hanno riguardato la scuola materna Villaggio Europa, oggetto di un rifacimento totale della copertura, e l'asilo nido Peter Pan, dove si è proceduto a un risanamento parziale. Il piano di manutenzione non ha risparmiato nemmeno la casa comunale, anch'essa ripristinata per garantire la piena efficienza della sede istituzionale.

L'assessore all'Attuazione del Programma e Lavori Pubblici, Pierpaolo Iantorno, ha voluto rimarcare come questo stile amministrativo sia il marchio di fabbrica dell’esecutivo guidato da Sandro Principe. "Abbiamo scelto di parlare esclusivamente con i fatti," ha dichiarato Iantorno. "Questi interventi sono il segno evidente di una macchina amministrativa che funziona e che, seguendo l’indirizzo dell'onorevole Principe, lavora in silenzio per ottenere risultati solidi.

Non ci interessa la politica dell'annuncio fine a se stesso; ci interessa che i cittadini, i bambini e il personale possano usufruire di spazi sicuri. Lavorando sodo e senza clamore, siamo riusciti a sanare situazioni di incuria che duravano da anni nel minor tempo possibile. Questo è solo l'inizio: ai lavori conclusi ne seguiranno altri già previsti nel nostro programma."

Al coro di soddisfazione si è unita anche l’assessora alla Pubblica Istruzione, Stefania Belvedere, felice per i traguardi ottenuti negli istituti scolastici. Per l'amministrazione, garantire un ambiente asciutto e sicuro ai più piccoli rappresenta una priorità assoluta e un impegno d'onore verso le famiglie. Con i cantieri appena chiusi, Rende dimostra che la programmazione attenta e il lavoro silenzioso portano benefici reali alla collettività, ponendo le basi per una città sempre più curata ed efficiente.