Si tratta di un percorso ambizioso e articolato in più appuntamenti, che coinvolgerà l’ Antica Vergae e vedrà lo svolgimento di un incontro specifico dedicato alla sensibilizzazione dei giovani dell’Istituto superiore

Ha preso ufficialmente il via il progetto “Educare alla Legalità - Noi testimoni di Coraggio”, presentato davanti a una platea attenta ed entusiasta composta dagli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e dai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Roggiano Gravina.

All’incontro d’apertura hanno presenziato i carabinieri della Biodiversità, il sindaco Francesco Zappone, la dirigente Scolastica Annamaria Sicilia, gli assessori Ilenia Addino (Cultura) e Ilenia Iacone (Pubblica Istruzione), la curatrice del progetto Monia Avolio insieme con Salvatore Perrone.

Si tratta di un percorso ambizioso e articolato in più appuntamenti, che coinvolgerà l’Antica Vergae e vedrà lo svolgimento di un incontro specifico dedicato alla sensibilizzazione dei giovani dell’Istituto superiore. Il progetto culminerà nel mese di maggio 2027, con un evento finale che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione.