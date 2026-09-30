Nel 2024 un incidente in moto a Montalto Scalo le ha provocato una lesione al midollo spinale. Dopo le cure tra Italia e Cina, ora la 26enne può proseguire il percorso riabilitativo a Bangkok. I costi, però, sono proibitivi

Era il 30 marzo 2024 quando, a Montalto Scalo, Rossella Chirillo, allora 24enne, venne sbalzata dalla sua moto nel tentativo di evitare un cane presente sulla carreggiata. Nell’impatto con una vettura riportò una lesione del midollo spinale che avrebbe cambiato radicalmente la sua vita.

Seguì infatti un periodo buio, fatto di enormi difficoltà fisiche e psicologiche e di una quotidianità completamente stravolta. Ma nel vocabolario di Rossella, la parola “arrendersi” non è mai entrata.

Con determinazione ha continuato a lavorare per riconquistare la propria autonomia e, soprattutto, si è riavvicinata allo sport. Un percorso che l'ha portata a diventare un vero simbolo di forza e determinazione in Calabria e che ha segnato anche una pagina importante nel pugilato italiano: Rossella è stata infatti tesserata dalla Federazione Italiana Pugilistica, diventando la prima atleta donna in Italia nella categoria ParaBoxe.

Parallelamente è proseguito il lungo percorso riabilitativo. Dal primo intervento affrontato a Cosenza, Rossella è passata a Bologna e poi è arrivata addirittura in Cina, continuando a cercare nuove possibilità per migliorare le proprie condizioni.

Ora, per lei, si aprono le porte di una nuova tappa, ancora più lontana: la Thailandia. Rossella è stata accettata in una struttura di Bangkok, dove potrà affrontare un percorso specialistico fatto di cure, fisioterapia e terapie riabilitative mirate. Un'opportunità importante per il suo percorso, ma che comporta costi molto elevati.

Ed è qui che entra in gioco La Terra di Piero, che ha promosso una raccolta fondi per consentire a Rossella di raggiungere il Sud-Est asiatico e affrontare il nuovo percorso riabilitativo.

Per contribuire è sufficiente cliccare sul tasto verde “Sostieni il progetto” a questo link. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza e contribuire a dare a Rossella una nuova possibilità nel suo lungo cammino verso l'autonomia.