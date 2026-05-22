Il Rotary Club Castrovillari “I Pulinit - del Pollino” ha celebrato i suoi quarant’anni di attività, trasformando l’anniversario in un momento di memoria, partecipazione e rilancio dell’impegno a favore della comunità. La cerimonia si è svolta domenica 17 maggio al Polifunzionale di San Girolamo, alla presenza di autorità rotariane, rappresentanti dei club service, soci e ospiti.

Un appuntamento pensato per ripercorrere un cammino lungo e condiviso, costruito nel tempo da uomini e donne che hanno scelto di mettere competenze, energie e disponibilità al servizio degli altri.

Il Rotary Club Castrovillari e quarant’anni di servizio

Nel corso della cerimonia, il presidente Rocco Russo ha ricordato il valore del percorso compiuto dal club dalla sua fondazione a oggi. In quarant’anni, il Rotary Club Castrovillari ha consolidato una presenza riconosciuta sul territorio, intervenendo in diversi ambiti della vita sociale e civile.

Dal sostegno alle fasce più fragili alla promozione della cultura, dalla tutela della salute ai progetti educativi destinati ai giovani, il club ha costruito nel tempo una storia fondata sul principio del servizio al di sopra di ogni interesse personale. Non soltanto un motto, ma un modo concreto di interpretare il rapporto con la comunità.

La celebrazione del quarantennale non è stata dunque solo un momento commemorativo. È diventata anche un’occasione per guardare avanti, perché la memoria assume pieno significato quando si trasforma in visione, progettualità e nuovi percorsi di impegno.

La conferenza sulla salute e il benessere in Calabria

L’evento è stato arricchito dagli interventi delle professoresse dell’Università della Calabria, Giusy Ambrogio e Vittoria Rago, protagoniste della conferenza dal titolo “Curarsi in Calabria: un cambio di passo per la salute, il benessere e la longevità”.

Un tema centrale per il territorio, che ha permesso di collegare la dimensione celebrativa del quarantennale a una riflessione più ampia sulla qualità della vita, sulla salute e sulle prospettive di sviluppo sociale della Calabria.

Borse di studio, nuovo socio e autorità rotariane

Durante la manifestazione sono state consegnate le borse di studio “Rotary per i giovani”, confermando l’attenzione del club verso le nuove generazioni e verso la formazione come strumento di crescita individuale e collettiva.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre ammesso un nuovo socio, Giuseppe Grisolia, segno della volontà del club di continuare ad allargare la propria comunità interna e rafforzare il percorso di servizio.

Numerose le autorità rotariane presenti. Tra queste il Governatore del Distretto Dino De Marco, al quale il club ha conferito la nomina a socio onorario del Rotary Club di Castrovillari. Presenti anche i Past Governor Vito Rosano, decano del Distretto, Luciano Lucania, Gianni Policastri, Franco Petrolo e Maria Pia Porcino, il Governatore Eletto Giacomo Saccomanno, il Governatore Nominato Enzo De Filippo, il Co-Prefetto Distrettuale Mina Madeo, gli Assistenti del Governatore Pasquale Catalano, Giuseppe Franco e Salvatore Di Marco, il Facilitatore Distrettuale Mimmo Cortese e il componente della Commissione Bilancio del Distretto Carmine Pignataro.