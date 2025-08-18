Colpo fortunato al 10eLotto con un 4 Doppio Oro giocato in via Gran Sasso. Premi per 14 milioni in tutta Italia.
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Colpo di fortuna in Calabria con l’ultima estrazione del 10eLotto. A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, un giocatore ha centrato una vincita da 20mila euro grazie a un 4 Doppio Oro, giocato in via Gran Sasso.
Secondo quanto riportato da Agipronews, si tratta del premio più alto registrato nell’ultima giornata a livello nazionale.
Premi in tutta Italia
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 14 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio anno a 2,4 miliardi di euro distribuiti ai giocatori in tutta Italia.
Un risultato che conferma il successo del gioco e la sua diffusione su tutto il territorio nazionale, con la Calabria che ancora una volta si rivela una regione fortunata.