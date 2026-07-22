Si è chiusa con una partecipazione straordinaria l'edizione 2026 del Carnevale estivo di San Lucido, che ha richiamato oltre 15mila persone, gran parte delle quali in maschera, per la tradizionale sfilata dei carri allegorici che ha animato le vie del paese fino alle prime luci dell'alba.

La manifestazione era iniziata domenica con la tradizionale "Pre Vulata", appuntamento che si svolge sul tratto di spiaggia storicamente frequentato dai sanlucidani, ed è proseguita lunedì sera con la proclamazione del logo della mascotte del Carnevale estivo, realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado del paese. Ad aggiudicarsi il concorso è stato il progetto "Io sono Ventuno".

Nel corso della serata sono saliti sul palco il sindaco Cosimo De Tommaso, l'assessore al Turismo Cristian Marchese, la presidente della Pro Loco Loredana Pastore e il presidente dell'associazione Attivamente, Alberto Tocci, che hanno sottolineato il valore di una manifestazione diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tirrenica.

Il momento più emozionante della serata è stato il riconoscimento conferito a Gianni Rago, ideatore del Carnevale estivo sanlucidano nel 1985. A lui è stata consegnata una targa celebrativa accompagnata da parole di ringraziamento per aver dato vita a quella che, come lo stesso Rago ha ricordato, fu il primo Carnevale estivo d'Italia.

Visibilmente commosso, Rago ha ripercorso la nascita dell'iniziativa, ricordando come l'ispirazione gli fosse arrivata durante la sua permanenza al Carnevale di Rio de Janeiro. «Mi sono chiesto perché non portare quell'idea a San Lucido», ha raccontato, ringraziando l'amministrazione comunale e gli amici che quarant'anni fa contribuirono a trasformare quell'intuizione in realtà.

La manifestazione si è conclusa senza particolari criticità sul piano dell'ordine pubblico, grazie al lavoro organizzativo dell'Amministrazione comunale, della Pro Loco, delle associazioni cittadine e dei commercianti che hanno collaborato alla riuscita dell'evento.

La grande partecipazione registrata anche quest'anno conferma il Carnevale estivo di San Lucido come uno degli appuntamenti più identitari e partecipati dell'estate calabrese, capace di unire tradizione, spettacolo e coinvolgimento dell'intera comunità.