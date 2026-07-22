Nuove risorse assegnate al Comune nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi serviranno a coprire l’aumento dei costi dell’intervento e a garantire il completamento dell’opera

Nuove risorse in arrivo per il Comune di Casali del Manco nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’ente è risultato beneficiario di un finanziamento aggiuntivo di 400 mila euro destinato all’asilo nido comunale in fase di realizzazione nella località Pedace.

Il contributo rientra nella graduatoria per l’assegnazione delle risorse destinate a far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti connesse al completamento degli interventi finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei relativi obiettivi.

Le somme consentiranno di sostenere l’incremento dei costi dell’opera senza incidere sul bilancio comunale, assicurando la prosecuzione dei lavori e il completamento della struttura nei tempi previsti.

«Si tratta di una notizia molto positiva – afferma la sindaca Francesca Pisani – perché conferma la capacità del nostro Comune di intercettare risorse e di cogliere ogni opportunità utile a portare a termine gli investimenti in corso. L’asilo nido di Pedace rappresenta un’opera strategica per il territorio e un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e la crescita della comunità».

Sulla stessa linea il consigliere delegato al PNRR Fernando De Luca, che sottolinea come il nuovo finanziamento permetta di affrontare le esigenze sopravvenute «senza gravare sul bilancio comunale», garantendo la continuità dei lavori e il rispetto degli impegni assunti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’Amministrazione comunale evidenzia infine l’intenzione di continuare a monitorare i bandi e le opportunità di finanziamento nazionali ed europee con l’obiettivo di rafforzare i servizi pubblici e sostenere lo sviluppo del territorio attraverso nuovi investimenti.