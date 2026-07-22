Diamante, sequestrate le giostrine sul lungomare: sigilli dei carabinieri all’area giochi
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Screenshot
I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area delle giostrine sul lungomare di Diamante, apponendo i sigilli alle strutture destinate ai bambini. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore nell’ambito di un’attività di controllo e accertamento tuttora in corso.
Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle ipotesi che hanno portato al sequestro né eventuali responsabilità. Le verifiche sono finalizzate ad accertare la regolarità delle installazioni e il rispetto della normativa vigente.
L’area giochi, situata sul lungomare della località turistica dell’alto Tirreno cosentino, è stata quindi interdetta all’utilizzo in attesa degli sviluppi dell’attività investigativa e degli eventuali provvedimenti dell’autorità competente.
Si attendono nelle prossime ore ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli inquirenti per chiarire le motivazioni del sequestro e gli esiti degli accertamenti.