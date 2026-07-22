I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area delle giostrine sul lungomare di Diamante, apponendo i sigilli alle strutture destinate ai bambini. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore nell’ambito di un’attività di controllo e accertamento tuttora in corso.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle ipotesi che hanno portato al sequestro né eventuali responsabilità. Le verifiche sono finalizzate ad accertare la regolarità delle installazioni e il rispetto della normativa vigente.

L’area giochi, situata sul lungomare della località turistica dell’alto Tirreno cosentino, è stata quindi interdetta all’utilizzo in attesa degli sviluppi dell’attività investigativa e degli eventuali provvedimenti dell’autorità competente.

Si attendono nelle prossime ore ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli inquirenti per chiarire le motivazioni del sequestro e gli esiti degli accertamenti.