L'1 e il 2 agosto torna la manifestazione dedicata alla cultura del vino: oltre 50 etichette in degustazione e cantine provenienti da diverse regioni italiane
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Il centro storico di San Lucido si prepara a ospitare la seconda edizione del San Lucido Wine Festival, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura del vino in programma venerdì 1 e sabato 2 agosto.
Dalle 21 all'una di notte, il borgo si trasformerà in un percorso di degustazione che offrirà ai visitatori la possibilità di assaggiare oltre cinquanta etichette proposte da cantine provenienti da diverse regioni italiane.
Tra gli appuntamenti in programma anche la Champagne Experience, un percorso guidato dedicato agli appassionati che desiderano approfondire la conoscenza dello Champagne attraverso una degustazione dedicata.
L'iniziativa punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico e il centro storico di San Lucido, proponendo due serate all'insegna della scoperta delle produzioni vitivinicole, della convivialità e della promozione del territorio.
Per partecipare alle degustazioni sarà disponibile un kit al costo di 15 euro.
L'evento rappresenta uno degli appuntamenti estivi dedicati al vino e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con l'obiettivo di coniugare la qualità delle produzioni vitivinicole con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo.