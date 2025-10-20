I preparativi partono con largo anticipo, il Comitato ha ottenuto in comodato gratuito dal Municipio i locali in cui saranno realizzate le opere

Partono con largo anticipo i preparativi per il Carnevale di Scalea 2026. Nella giornata del 15 ottobre, il Comune di Scalea, nella persona del consigliere comunale con delega allo Spettacolo, Gerardo De Chiara, ha ufficialmente consegnato al Comitato “Quelli del Carnevale” i locali destinati alla realizzazione dei carri allegorici che sfileranno per le strade della città durante i festeggiamenti del prossimo anno.

I capannoni, concessi temporaneamente in comodato gratuito, ospiteranno già nei prossimi giorni le prime attività di allestimento. L’obiettivo è quello di permettere al comitato di lavorare con i giusti tempi alla costruzione di un evento che si preannuncia ricco di novità e sorprese, al momento ancora “top secret”.

Anche per il 2026, la città di Scalea, oltre alle sue acclarate bellezze, si arricchirà di colori, fantasia e tradizione, grazie ai carri allegorici che porteranno per le strade e le piazze momenti di gioia, allegria e partecipazione per bambini e adulti. Accanto alle maschere, ai canti e ai balli che da sempre caratterizzano la manifestazione, il Carnevale di Scalea 2026 vivrà anche di momenti culturali, dedicati alla riscoperta e alla valorizzazione dell’identità carnevalesca locale, con iniziative inedite rivolte in particolare alle nuove generazioni.