La forza del service rotariano torna a farsi sentire sul territorio, questa volta attraverso un evento che intreccia sport, solidarietà e impegno civile. “Una schiacciata per la Polio” è il titolo della manifestazione benefica in programma mercoledì 3 dicembre, alle ore 18, al PalaCUS dell’Università della Calabria, un appuntamento che unisce club, studenti e atleti per sostenere la campagna globale contro la poliomielite.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra i Rotary Club Cosenza Sette Colli e Presila Cosenza Est, in partenariato con Unical, CUS Unical, CRUC e SOMOS. Un’alleanza che conferma ancora una volta la capacità dei club del Distretto RI 2102 di promuovere progettualità capaci di produrre impatto reale sulla comunità calabrese.

Una schiacciata per la Polio: sport, giovani e solidarietà in campo

La prima parte della serata sarà interamente dedicata ai giovani. A scendere sul parquet del PalaCUS saranno le rappresentative Under 19 delle società Tonno Callipo Volley, Innova Volley e Pallavolo Crotone, impegnate in un match all’insegna della crescita sportiva e dei valori educativi della pallavolo. Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del service e a una causa che ha segnato la storia del Rotary.

A seguire, l’arena ospiterà un secondo incontro, questa volta misto, che coinvolgerà atlete e atleti del CUS Unical e dell’Innova Volley, opposti a una rappresentativa composta da dipendenti dell’Università della Calabria. Un momento di partecipazione trasversale che unisce competenza, passione e spirito di comunità.

Valerio Vermiglio ospite d’eccezione al PalaCUS

A impreziosire la serata sarà la presenza di Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo, argento olimpico ad Atene 2004, due volte campione europeo, oggi tecnico federale FIPAV e componente del Team Illumina di Sport e Salute. Una figura simbolica per il movimento pallavolistico e un esempio del legame profondo tra sport e impegno sociale.

L’evento del 3 dicembre rientra nel quadro delle attività promosse dalla Rotary Foundation, la struttura del Rotary International che sostiene progetti umanitari globali e programmi di service locale. Tra le iniziative più rappresentative c’è End Polio Now, un impegno ultradecennale che, grazie alla collaborazione con OMS, UNICEF, CDC e la Bill & Melinda Gates Foundation, ha permesso di ridurre del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo.

La raccolta fondi della serata servirà a sostenere le attività di vaccinazione, monitoraggio sanitario e risposta rapida nei Paesi in cui il virus è ancora presente. Un gesto concreto che trasforma una partita di pallavolo in un atto di responsabilità globale.

L’appuntamento del PalaCUS non è solo una manifestazione sportiva: è un invito alla cittadinanza, agli studenti, alle famiglie e agli amanti del volley a contribuire a una causa comune. L’ingresso è aperto al pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di rafforzare il legame fra Rotary e comunità, favorire la partecipazione e ricordare la forza dei piccoli gesti collettivi.