L’ordinanza del sindaco Sandro Principe vieta anche l’utilizzo di fuochi d’artificio a partire da oggi e fino al 27 settembre, ovvero per tutta la durata della kermesse

Divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, lattine di alluminio o altri materiali; divieto di sorvolo con droni e di utilizzo di fuochi pirotecnici. Sono i provvedimenti che interesseranno l’intero territorio di Rende, disposti da Sandro Principe con apposita ordinanza sindacale, a partire da oggi 17 settembre e fino a giorno 27, dalle 18:00 alle 01:00 del giorno successivo, ovvero per tutta la durata del Settembre rendese.

Il divieto riguarda i pubblici esercizi di qualsiasi tipologia, inclusi gli operatori della somministrazione e del ristoro su aree pubbliche, gli esercizi di vicinato ed artigianali del settore

alimentare, nonché le attività di distribuzione automatica.

Negli stessi è probito portare al proprio seguito bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, bevande contenute in lattine di alluminio, potenzialmente utilizzabili come strumenti atti ad offendere o turbare la pubblica incolumità.

È consentita, invece, la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine, esclusivamente all’interno dei locali, con divieto assoluto, da parte degli avventori, di portare tali oggetti all’esterno dei locali.

Il pubblico esercizio interessato, avverte il Municipio, ha l’onere di vigilare e far osservare ai propri avventori tale disposizione. La somministrazione assistita nelle pertinenze esterne (dehor o simili) dovrà avvenire mediante contenitori di plastica e/o carta monouso.