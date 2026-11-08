Istituzioni, esperti, scuola e cittadini si sono ritrovati giovedì 5 novembre a Cassano all’Ionio per parlare della sicurezza sulle strade del territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione Diritti, Prevenzione e Sicurezza insieme al Comune e alla Polizia di Stato, si è tenuto dalle 9 alle 14 tra il teatro comunale e piazza Sandro Pertini. L’idea di portare l’appuntamento nella Sibaritide è stata di Imma Canonico, vicepresidente dell’associazione e moderatrice della mattinata, che aveva già organizzato lo stesso evento a Roma. «Essendo del territorio, ho pensato di portare questa idea anche qui - ha spiegato - perché è un territorio marcato da tante tragedie». Per questo una parte della mattinata è stata affidata alle testimonianze di chi ha perso una persona cara sulla strada, accanto agli interventi dei funzionari della Polizia Stradale, dei dirigenti scolastici del comprensorio, di associazioni e fondazioni che si occupano del tema. «Bisogna arrivare ai giovani e parlare il loro linguaggio per smuovere le loro coscienze», ha detto Canonico, secondo la quale è il modo più diretto per far capire ai ragazzi quanto la strada possa essere pericolosa per sé e per gli altri. La vicepresidente ha ringraziato la Polizia di Stato, che ha dato il via libera a un format pensato per girare l’Italia: «Funziona bene - ha aggiunto - e risponde bene anche ai ragazzi».

Gli studenti sono stati protagonisti con il confronto diretto e l’area dimostrativa allestita in piazza attorno al Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Sul mezzo hanno seguito percorsi formativi e, con i visori di realtà virtuale, hanno provato simulazioni sui rischi di alcol, droghe e smartphone alla guida. Gli agenti hanno mostrato anche come funzionano i test salivari rapidi e hanno presentato i sistemi ADAS di assistenza alla guida, le Smart School Zones e la segnaletica intelligente. Sulla prevenzione ha insistito anche il sindaco Gianpaolo Iacobini: «Conoscere aiuta a essere svegli, attenti e quindi a prevenire i pericoli», ha detto, ricordando che l’incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti è nato grazie all’impegno della concittadina Imma Canonico. A Cassano la sicurezza stradale è un tema che pesa, in una comunità che negli anni ha contato diverse vittime, spesso giovanissime: «È un passo importante - ha concluso Iacobini - per evitare che tragedie simili possano ripetersi».