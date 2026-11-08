Il Cosenza torna da Monopoli con un punto e nuove conferme sul proprio percorso di crescita. Lo 0-0 maturato al Veneziani contro una delle formazioni più competitive del girone lascia soddisfatto Federico Coppitelli, che nel dopogara ha sottolineato soprattutto la prestazione dei suoi uomini. Il tecnico rossoblù ha elogiato l'atteggiamento della squadra, capace di affrontare un avversario di valore con equilibrio, personalità e coraggio. Un altro passo avanti per un Cosenza che, dopo un avvio di stagione complicato, sembra aver trovato maggiore solidità e continuità di rendimento.

Le parole di Coppitelli dopo Monopoli-Cosenza 0-0

«Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Devo fare i complimenti alla squadra perché abbiamo giocato con il giusto equilibrio tra umiltà e personalità. Siamo soddisfatti perché ci siamo confrontati con una squadra che se avesse vinto sarebbe andata al secondo posto in classifica. Un dato che indica lo spessore della prestazione che serviva per portare via punti da Monopoli. È stato un pareggio giusto, sia in termini di occasioni sia di predominanza della partita. Prima dei punti, al Cosenza servono anche prestazioni come questa che – ha precisato l'allenatore - confermano il percorso di crescita della squadra. A volte degli episodi possono giocare a favore o contro, ma oggi il Cosenza ha messo in campo grande attenzione e coraggio. Abbiamo risposto colpo su colpo. La nostra formazione ha messo in difficoltà in più occasioni gli avversari».