La consigliera comunale di Cosenza aderisce all’appello di Greenpeace e delle associazioni ambientaliste e annuncia una mozione in Consiglio comunale a sostegno della proposta

La consigliera comunale di Cosenza Alessandra Bresciani sostiene la proposta di legge regionale presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi per rafforzare la tutela della fauna selvatica e degli habitat naturali, e condivide l’appello di Greenpeace Cosenza e delle associazioni ambientaliste perché il Consiglio regionale avvii rapidamente l’esame del testo.

Cosa prevede la proposta

La proposta introduce tre misure: il divieto di caccia per vent’anni nelle aree percorse dagli incendi, la sospensione dell’attività venatoria nei periodi di particolare siccità e il divieto di caccia nelle aree della Rete Natura 2000, comprese Zps e Zsc.

Secondo Bresciani, incendi, siccità e cambiamenti climatici mettono già a dura prova gli ecosistemi e rendono necessario rafforzare le misure di protezione.

L’appello ai consiglieri regionali

«Chiedo a tutti i consiglieri regionali, di maggioranza e opposizione, di uscire dall’ambiguità e di esprimersi pubblicamente sulla proposta di legge Laghi. Non servono silenzi, rinvii o generiche dichiarazioni di sensibilità ambientale: servono scelte concrete e assunzione di responsabilità», afferma Bresciani.

La consigliera annuncia che presenterà in Consiglio comunale una mozione di sostegno istituzionale alla proposta di legge.