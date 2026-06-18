L’intervento prevede demolizione e ricostruzione dell’opera sul torrente. Percorso alternativo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro

Partono oggi i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Randace, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro. L’intervento riguarda l’opera situata al chilometro 386,600 e arriva dopo i tavoli tecnici e i pareri favorevoli espressi nelle riunioni COV svolte presso le Prefetture di Vibo Valentia e Catanzaro.

Il cantiere comporterà la chiusura del tratto interessato della statale e l’attivazione di un percorso alternativo individuato lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, con accesso dagli svincoli di Lamezia Terme, a nord, e Pizzo Calabro, a sud.

Nuovo ponte sul torrente Randace

L’intervento ha l’obiettivo di garantire la messa in sicurezza strutturale e idraulica dell’opera di attraversamento del torrente Randace. Il ponte attuale sarà completamente sostituito da una nuova infrastruttura di maggiore luce, progettata per migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità della strada.

I lavori prevedono anche l’allargamento del piano viabile. La carreggiata passerà dagli attuali circa 6,50 metri a 10,50 metri, con un ampliamento destinato a rendere più adeguato il transito lungo un tratto strategico della SS18 Tirrena Inferiore.

Si tratta di un intervento rilevante per la viabilità dell’area, perché riguarda un’infrastruttura di collegamento utilizzata quotidianamente da residenti, attività economiche e automobilisti diretti lungo il versante tirrenico.

Deviazione sull’A2 tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro

Durante il periodo di chiusura del tratto della SS18, il percorso alternativo per tutta l’utenza stradale sarà l’Autostrada A2 del Mediterraneo. L’accesso alla deviazione sarà possibile attraverso gli svincoli di Lamezia Terme, per chi proviene da nord, e Pizzo Calabro, per chi arriva da sud.

Resteranno comunque attive le arterie stradali locali già in uso e aperte al traffico nell’area di Acconia di Curinga, Lamezia Terme e Francavilla. La circolazione su queste tratte sarà regolata dalla segnaletica predisposta dai rispettivi enti competenti.

Accesso consentito a residenti e attività autorizzate

Durante l’esecuzione dei lavori, l’ingresso nei tratti di strada statale interdetti al traffico sarà consentito soltanto ai residenti e ai fruitori delle attività vivaistiche e commerciali autorizzate presenti sul tronco stradale interessato dall’intervento.

La limitazione punta a garantire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, riducendo al minimo i disagi per chi vive o lavora lungo il tratto coinvolto dai lavori.