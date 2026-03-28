Stanotte si dorme un’ora in meno: ecco quando cambiare l’orario e perché si risparmia energia

Torna l’ora legale e con lei le giornate più lunghe, la luce fino a sera e, inevitabilmente, un’ora di sonno in meno. Stanotte bisognerà infatti spostare le lancette avanti di sessanta minuti, passando direttamente dalle 2 alle 3 del mattino.

Il cambio dell’ora segna di fatto l’ingresso nella stagione primaverile ed estiva, quando le giornate si allungano e la luce naturale accompagna le attività serali. Il nuovo orario resterà in vigore per circa sette mesi, fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare.

Quando cambiare le lancette

La maggior parte dei dispositivi elettronici – smartphone, computer, tablet – si aggiornerà automaticamente, mentre bisognerà intervenire manualmente su sveglie tradizionali, orologi analogici e su alcune automobili.

Perché esiste l’ora legale

L’ora legale nasce con l’obiettivo di risparmiare energia elettrica. Spostando in avanti le lancette si sfruttano meglio le ore di luce naturale, riducendo l’uso dell’illuminazione artificiale soprattutto nelle ore serali. Il risparmio riguarda sia le famiglie sia l’illuminazione pubblica, con benefici economici ma anche ambientali.

Proprio per questi motivi, nonostante negli ultimi anni si sia discusso più volte della possibile abolizione del cambio dell’ora, la maggior parte dei Paesi europei continua ad adottare questo sistema.

Gli effetti sul sonno

Se dal punto di vista energetico il bilancio è positivo, il cambio dell’ora può avere piccoli effetti sull’organismo. Nei primi giorni molte persone avvertono stanchezza, difficoltà ad addormentarsi o maggiore irritabilità, perché l’orologio biologico deve adattarsi al nuovo ritmo sonno-veglia. Gli esperti consigliano di anticipare leggermente l’orario in cui si va a dormire nei giorni precedenti al cambio e di limitare l’uso di smartphone e schermi luminosi la sera.

In cambio, però, arrivano serate più lunghe, più luce e la sensazione che l’estate sia ormai più vicina.