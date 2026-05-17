Il Cosenza ha scelto di accendere i riflettori sul proprio settore giovanile, pubblicando ieri un comunicato nel quale vengono messi in evidenza risultati, percorsi e traguardi raggiunti dalle formazioni rossoblù; Primavera, under 17 ed under 15. Una nota dal tono celebrativo che riportiamo a margine integralmente, costruita per valorizzare il lavoro svolto dai ragazzi e dagli staff tecnici. Dietro i risultati del campo, che restano e che vanno riconosciuti soprattutto ai giovani calciatori e a chi li ha seguiti quotidianamente, il settore giovanile del Cosenza continua a muoversi dentro un vuoto gestionale evidente. Programmazione fragile, prospettive poco chiare, una struttura inesistente che fatica a dare l’idea di un progetto realmente centrale nella vita del club. Il vivaio dovrebbe essere una risorsa strategica, ancora di più per una società come il Cosenza. Invece, anche in questo ambito, la sensazione è quella di navigazione a vista e disorganizzazione.

Pugliese pronto all’addio

Il responsabile del settore giovanile rossoblù, Benedetto Pugliese, che già aveva raccolto la pesantissima eredità di Sergio Mezzina, sarebbe pronto a dire addio al Cosenza dopo una sola stagione. Nel comunicato diffuso dalla società, Pugliese non viene nemmeno nominato. Un’assenza che non può passare inosservata, soprattutto considerando il ruolo ricoperto all’interno dell’organigramma giovanile. Il campo, come spesso accade, per merito dei lupacchiotti, salva la forma. Ma la sostanza racconta altro. E in casa rossoblù, anche sul futuro dei giovani, serviranno presto risposte concrete.

Il comunicato del Cosenza Calcio

Il settore giovanile del Cosenza Calcio al termine del campionato guarda al futuro con ottimismo.

Il Cosenza U19 ha conquistato la salvezza

Nel derby calabrese al Centro “Marca”, il Cosenza Calcio U19 ha battuto il Crotone con reti di Valente e Randazzo, conquistando la salvezza matematica in Primavera 2 per il 2026/2027. Guidati da Gatto e Vilardi, i Lupacchiotti hanno mostrato carattere e compattezza , gestendo il doppio vantaggio anche in inferiorità numerica ospite. Vittoria che premia un percorso di crescita tra difficoltà e sacrifici.

Cosenza Calcio U15, brillante vittoria di un bel campionato

Il Cosenza Calcio Under 15 ha chiuso il campionato Nazionale Lega Pro Girone D con una vittoria brillante in casa contro la Cavese, firmato con un 2 a 1 da Santana e Onorato. Al termine di una stagione complessa, ma formativa, i rossoblù hanno evidenziato netta crescita tecnica, tattica e umana, esprimendo calcio di qualità e personalità. Il tutto grazie anche all'impegno di mister Garofalo, Marozzo e dello staff, confermando l'investimento sul vivaio.

Il Cosenza Calcio U17 sfiora i playoff

Il Cosenza Calcio Under 17 ha invece concluso il campionato Nazionale Lega Pro Girone D sfiorando i playoff grazie ad un eccellente finale di stagione. Dopo un avvio difficile, i ragazzi di mister Angotti hanno inanellato 6 vittorie consecutive, diventando una delle formazioni più temute del girone . Nell'ultima gara casalinga è arrivata una sconfitta per 1-3 (gol di Baldino), ma il percorso di crescita esponenziale resta un patrimonio prezioso per il club.

Mister Garofalo e il settore giovanile

Mister Gianluca Garofalo dal 2018 lavora nel settore giovanile del Cosenza Calcio. Nella stagione 2025/2026 ha allenato come collaboratore la Primavera 2 fino al mese di marzo e ha concluso il campionato guidando i giovani del Cosenza Calcio under 15. «Conosco da tempo i ragazzi dell'Under 19 che quest'anno ho allenato. E anche se per un breve periodo, – spiega Garofalo – ho avuto la possibilità di condurre i nuovi talenti dell'U15, un gruppo davvero ben assortito, verso la chiusura del campionato. I risultati lasciano il tempo che trovano, con i ragazzini parlare di classificazione è superfluo e concettualmente sbagliato perché bisogna lavorare sulla crescita. Secondo me, nel settore giovanile del Cosenza Calcio in tutte le categorie ci sono degli elementi molto validi per un futuro percorso professionale».

Il vivaio di talenti del Cosenza Calcio

«La prossima stagione è alle porte, – ricorda Garofalo – tutti gli incontri che i ragazzi hanno avuto nel corso del campionato li hanno formati, gettando le basi della loro carriera. È un percorso graduale. Il Cosenza Calcio U17 ha fatto un buonissimo campionato con Caruso capitano. I suoi atleti probabilmente il prossimo anno passeranno alla Primavera 2. È un gruppo che ha carattere, con un enorme potenziale. Con lo staff offriamo il massimo della nostra professionalità, siamo attenti anche a far seguire i corsi indicati dalla società per insegnare come funziona il mondo del calcio, quali sono i loro diritti e aggiornarci sui protocolli da seguire a tutela degli atleti. Devo però essere onesto e ammettere che siamo molto fortunati in quanto i ragazzi con i quali lavoriamo sono estremamente educati e motivati. L'ambiente è molto sereno, ciò consente di far crescere la squadra in maniera sana ».