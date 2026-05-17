Lettera pubblica dei sostenitori del candidato a sindaco: «La distanza non è un limite se il bene è comune»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da sostenitori di Luigi Candalise, candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore.

Abbiamo deciso di unire le nostre voci e metterci la faccia a sostegno del progetto di Luigi Candalise, perché crediamo sia il momento di tracciare una nuova rotta, guidati dall'audacia di un vero rinnovamento.

Anche se viviamo, studiamo o lavoriamo fuori, Luigi riconosce il nostro valore come risorsa attiva. Sostenere la sua candidatura significa creare un canale continuo di idee tra i fuori sede e l'amministrazione locale.

Firmiamo insieme per sostenere un'idea di domani che parte oggi.

Ciao, io sono uno Spontaneo Fuori Sede.

Sono una figlia /un figlio di San Giovanni in Fiore, una figlia / un figlio delle tradizioni che ci portiamo dentro anche quando siamo lontani. Figlie/figli che per necessità o per inseguire un sogno, oggi vivono altrove, ma con il cuore sempre rivolto a casa. Perché il legame con San Giovanni è un filo che non si spezza: attraversa le distanze e vive ogni giorno nelle telefonate ai nostri genitori, nei messaggi agli amici e alle amiche, nelle storie di chi è rimasto.

Ascoltiamo i racconti di chi vive il paese ogni giorno: conosciamo le fatiche, i silenzi e il desiderio di veder fiorire finalmente la nostra comunità.

Quest'anno, però, sentiamo un’energia diversa. Guardando quello che sta nascendo con il gruppo Spontaneamente, avvertiamo linfa nuova. Vediamo facce pulite, competenze e una visione che aspettavamo da tempo. Non è solo politica, è la voglia di tornare a credere che un futuro qui sia possibile.

Ma la distanza non è un limite se il bene è comune. stiamo vivendo questo fermento insieme a voi e faremo la nostra parte, con la stessa passione di chi percorre ogni giorno le strade del nostro paese.

Il nostro non è solo un invito a votare, ma un invito a scegliere con coraggio. A chi ha ancora la residenza: tornate, fate sentire la vostra voce. E a tutti e tutte voi che vivete il paese ogni giorno: parlatene in famiglia, confrontatevi con gli amici e le amiche. Sosteniamo insieme l’idea di un cambiamento vero con Luigi Candalise.

Non è più il tempo di aspettare. Il domani di San Giovanni sta partendo oggi. E noi, ovunque saremo, saremo sempre al vostro fianco.

#Siamotutticolibri

Adriana Talerico

Andrea Oliverio

Angela Foglia

Angela Parise

Angela Secreti

Antonia Belcastro

Antonio Costanzo

Teresa Arnone

Bernardo Biafora

Cristina Talerico

Giuseppe Curia

Giovanni Iaquinta

Delinda Candalise

Claudia Federico

Francesco Paolini

Francesco Iaquinta

Francesco Sciarrotta

Maria Fittante

Mattia Faragulo

Andrea Gallo

Giuseppe Madia

Pierluigi Gallo

Pietro Ferrarelli

Katia Gatti

Luigi Gatti

Pasquale Loria

Mara Cortese

Marco De Simone

Maria Rosa Marano

Noemi Caputo

Giuseppe Perri

Marco Oliverio

Paolo Iaquinta

Giuseppe Lopez

Piergiuseppe Madia

Francesca Pignanelli

Giovanna Rugiero

Rossana Loria

Francesco Spadafora

Mario Silletta

Salvatore Fragale

Salvatore Loria

Salvatore Talerico

Sara Candalise

Saverio Gallo

Victor Silletta

Domenico Talarico

Teresa Lucente

Teresa Talerico

Francesca Veltri

Salvatore Veltri

Vicky Iuliano

Lino Sciarrotta

Simona Mazzei

Matteo Straface

Gianluca Straface

Barbara Urso

Luigi Tiano

Lino Basile

Francesco Saverio Cimino

Giovanni Pio Oliverio

Pierluigi Piccolo