Lettera pubblica dei sostenitori del candidato a sindaco: «La distanza non è un limite se il bene è comune»
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da sostenitori di Luigi Candalise, candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore.
Abbiamo deciso di unire le nostre voci e metterci la faccia a sostegno del progetto di Luigi Candalise, perché crediamo sia il momento di tracciare una nuova rotta, guidati dall'audacia di un vero rinnovamento.
Anche se viviamo, studiamo o lavoriamo fuori, Luigi riconosce il nostro valore come risorsa attiva. Sostenere la sua candidatura significa creare un canale continuo di idee tra i fuori sede e l'amministrazione locale.
Firmiamo insieme per sostenere un'idea di domani che parte oggi.
Ciao, io sono uno Spontaneo Fuori Sede.
Sono una figlia /un figlio di San Giovanni in Fiore, una figlia / un figlio delle tradizioni che ci portiamo dentro anche quando siamo lontani. Figlie/figli che per necessità o per inseguire un sogno, oggi vivono altrove, ma con il cuore sempre rivolto a casa. Perché il legame con San Giovanni è un filo che non si spezza: attraversa le distanze e vive ogni giorno nelle telefonate ai nostri genitori, nei messaggi agli amici e alle amiche, nelle storie di chi è rimasto.
Ascoltiamo i racconti di chi vive il paese ogni giorno: conosciamo le fatiche, i silenzi e il desiderio di veder fiorire finalmente la nostra comunità.
Quest'anno, però, sentiamo un’energia diversa. Guardando quello che sta nascendo con il gruppo Spontaneamente, avvertiamo linfa nuova. Vediamo facce pulite, competenze e una visione che aspettavamo da tempo. Non è solo politica, è la voglia di tornare a credere che un futuro qui sia possibile.
Ma la distanza non è un limite se il bene è comune. stiamo vivendo questo fermento insieme a voi e faremo la nostra parte, con la stessa passione di chi percorre ogni giorno le strade del nostro paese.
Il nostro non è solo un invito a votare, ma un invito a scegliere con coraggio. A chi ha ancora la residenza: tornate, fate sentire la vostra voce. E a tutti e tutte voi che vivete il paese ogni giorno: parlatene in famiglia, confrontatevi con gli amici e le amiche. Sosteniamo insieme l’idea di un cambiamento vero con Luigi Candalise.
Non è più il tempo di aspettare. Il domani di San Giovanni sta partendo oggi. E noi, ovunque saremo, saremo sempre al vostro fianco.
#Siamotutticolibri
Adriana Talerico
Andrea Oliverio
Angela Foglia
Angela Parise
Angela Secreti
Antonia Belcastro
Antonio Costanzo
Teresa Arnone
Bernardo Biafora
Cristina Talerico
Giuseppe Curia
Giovanni Iaquinta
Delinda Candalise
Claudia Federico
Francesco Paolini
Francesco Iaquinta
Francesco Sciarrotta
Maria Fittante
Mattia Faragulo
Andrea Gallo
Giuseppe Madia
Pierluigi Gallo
Pietro Ferrarelli
Katia Gatti
Luigi Gatti
Pasquale Loria
Mara Cortese
Marco De Simone
Maria Rosa Marano
Noemi Caputo
Giuseppe Perri
Marco Oliverio
Paolo Iaquinta
Giuseppe Lopez
Piergiuseppe Madia
Francesca Pignanelli
Giovanna Rugiero
Rossana Loria
Francesco Spadafora
Mario Silletta
Salvatore Fragale
Salvatore Loria
Salvatore Talerico
Sara Candalise
Saverio Gallo
Victor Silletta
Domenico Talarico
Teresa Lucente
Teresa Talerico
Francesca Veltri
Salvatore Veltri
Vicky Iuliano
Lino Sciarrotta
Simona Mazzei
Matteo Straface
Gianluca Straface
Barbara Urso
Luigi Tiano
Lino Basile
Francesco Saverio Cimino
Giovanni Pio Oliverio
Pierluigi Piccolo