Lunedì 10 novembre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione presso l’Unical, con la presidente dell’intergruppo Simona Loizzo
PHOTO
A Rende lunedì 10 novembre 2025, dalle ore 10 alle 11, presso la Sala Stampa del Centro Congressi Beniamino Andreatta dell’Università della Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione degli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali (DTx).
L’iniziativa, promossa dall’Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale e Terapie Digitali in collaborazione con l’Università della Calabria e la rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (IHPB), rappresenta uno dei momenti più attesi del dibattito nazionale sull’innovazione tecnologica applicata alla salute.
Durante la conferenza stampa interverranno: On. Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Sanità Digitale e Terapie Digitali; Prof. Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria; Prof. Marcello Maggiolini, Ordinario di Patologia Generale all’Unical; Prof. Francesco Scarcello, Ordinario di Ingegneria Informatica all’Unical.
L’incontro offrirà un’anticipazione dei temi centrali della seconda edizione degli Stati Generali, che punteranno a fare il punto sulle strategie di digitalizzazione della sanità, sull’integrazione delle terapie digitali (DTx) nei percorsi di cura e sulle prospettive di collaborazione tra ricerca, istituzioni e imprese.