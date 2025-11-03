È Stefano Curcio, professore ordinario di Principi di Ingegneria Chimica, il nuovo Prorettore Vicario dell’Università della Calabria. La nomina, firmata dal rettore Gianluigi Greco, rappresenta il primo atto ufficiale del nuovo mandato e segna l’avvio operativo della governance accademica per il prossimo sessennio.

Il professor Curcio, membro del Senato accademico dal 2021, vanta una lunga esperienza nella gestione universitaria. È stato coordinatore del corso di laurea in Ingegneria alimentare, vice direttore e poi direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dal 2015 al 2021.

Autore di oltre 125 pubblicazioni scientifiche, coordina numerosi progetti di ricerca europei e PNRR ed è inserito nella classifica mondiale dei “World’s Top 2% Scientists” elaborata dalla Stanford University.

Greco: «Una figura di equilibrio e competenza»

«Ho voluto che il primo atto del mio mandato fosse la nomina di una figura che si contraddistingue per competenza, equilibrio e conoscenza profonda del nostro Ateneo – ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco –. Stefano Curcio ha già fornito un contributo significativo alla crescita dell’Università della Calabria, guidando un dipartimento che nel quinquennio 2018-2022 ha ottenuto la qualifica di Eccellenza dall’ANVUR».

Il rettore ha inoltre ricordato il ruolo del professore nella Commissione didattica del Senato accademico, dove ha collaborato alla pianificazione delle attività di rilancio dell’offerta formativa, e il suo impegno nei test TOLC e nell’orientamento degli studenti. «Conosco Stefano da molto tempo – ha aggiunto Greco – e nutro per lui una profonda stima. È una persona dal tratto elegante e rispettoso, con un forte senso delle istituzioni e una naturale propensione al dialogo. Sono certo che saprà interpretare al meglio lo spirito del mio programma di mandato».

Curcio: «Un grande onore, sarò al servizio dell’Ateneo»

Il nuovo Prorettore Vicario ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e per il significato di questa nomina. «Desidero ringraziare il Magnifico Rettore Gianluigi Greco per la fiducia riposta in me – ha dichiarato Curcio –. È un grande onore assumere l’incarico di Prorettore Vicario dell’Università della Calabria, un ruolo di grande responsabilità che intendo svolgere con il massimo impegno, al servizio della comunità accademica e del nostro Ateneo».