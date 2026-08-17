Il Cosenza supera per 2-0 il Crotone nel primo turno di Coppa Italia Serie C e Federico Coppitelli può sorridere. Al di là della qualificazione, il tecnico rossoblù cercava soprattutto indicazioni sul carattere della sua squadra e sulla capacità dei tanti giovani impiegati di reggere l'impatto con una partita ufficiale.

Le parole di Coppitelli

«Quello che interessava a noi era che i ragazzi dessero una risposta di compattezza, di spirito e che evidenziassero la capacità di prepararsi alla sofferenza che sarà poi insita nel campionato quando andremo ad affrontarlo», ha spiegato Coppitelli al termine della gara.

L'allenatore del Cosenza è consapevole che il processo di costruzione della squadra sia ancora in corso, così come quello degli stessi pitagorici: «Sappiamo e abbiamo la consapevolezza che squadre come noi e il Crotone devono ancora fare un percorso nel formarsi. Concettualmente stiamo crescendo sulle cose che avevo richiesto».

Particolare soddisfazione arriva dalla risposta dei calciatori meno abituati a palcoscenici del genere. Per qualcuno quella dello Scida ha rappresentato praticamente il primo vero assaggio del calcio professionistico.

«Per tanti di loro oggi non era soltanto la prima volta in una partita ufficiale, ma proprio la prima partita. Pascalau negli ultimi anni ha giocato poco: venire qui e giocare contro Musso è tanta roba. Lo stesso discorso vale per Cogoni: alla sua prima partita nel calcio dei grandi si è trovato davanti Zunno». Una prova di maturità che Coppitelli considera importante soprattutto in prospettiva campionato. «Per alcuni di loro è stato un esame superato, ma in generale lo spirito e la determinazione che abbiamo messo nel perseguire un risultato sono ciò che, secondo me, fa la differenza nei campionati». Il passaggio finale è quello che fotografa meglio lo stato d'animo dell'allenatore dopo il derby: «Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. È vero che il calcio non è vostro, però oggi ho visto delle cose che a me sono piaciute tanto e penso che le abbiamo viste tutti». Il Cosenza, dunque, porta a casa qualificazione, risultato e soprattutto segnali incoraggianti. In attesa che la rosa venga ulteriormente completata, Coppitelli può ripartire dalla personalità mostrata dai suoi giovani e da una squadra che, almeno sotto il profilo dello spirito, sembra aver già recepito il messaggio del proprio allenatore.