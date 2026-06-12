Il jackpot del SuperEnalotto continua la sua scalata e torna a riscrivere la classifica delle vincite più alte della storia italiana. In caso di “6” nell’estrazione di oggi, venerdì 12 giugno, il montepremi metterà in palio 178,1 milioni di euro, una cifra capace di superare uno dei record più iconici del gioco: quello centrato il 30 ottobre 2010, quando furono vinti 177,7 milioni di euro.

Una vincita entrata nell’immaginario collettivo, rimasta per sedici anni nella top-3 dei jackpot più ricchi di sempre in Italia e oggi scalzata dalla nuova corsa del montepremi.

Il “6” da 177,7 milioni del 2010

Era l’ottobre del 2010. A San Francisco due giovani sviluppatori avevano appena lanciato una nuova applicazione per iPhone destinata a cambiare per sempre il modo di raccontare immagini e quotidianità: Instagram. I primi utenti italiani iniziavano a sperimentare filtri come Earlybird e X-Pro II, mentre il mondo digitale si preparava a una trasformazione profonda.

Ma in Italia, quella sera, l’attenzione fu catturata da tutt’altro. Sabato 30 ottobre 2010, come riporta Agipronews, venne centrato il “6” al SuperEnalotto più alto mai visto fino ad allora: 177,7 milioni di euro.

A indovinare la combinazione vincente non fu un singolo giocatore, ma un sistema della bacheca Sisal diviso in 70 quote da 24 euro ciascuna. La sestina estratta fu 4, 26, 40, 54, 55, 67.

Il giorno dei 50 anni di Maradona

Quella data porta con sé anche un’altra coincidenza simbolica. Il 30 ottobre 2010 Diego Armando Maradona compiva 50 anni. Mentre il mondo del calcio celebrava il Pibe de Oro, il SuperEnalotto regalava una giocata destinata a entrare nella leggenda.

Un colpo millimetrico, quasi una giocata d’autore, capace di evocare le intuizioni improvvise e irripetibili del fuoriclasse argentino. Un tiro all’incrocio dei pali della fortuna, costruito su numeri che, quella sera, cambiarono la vita ai possessori delle quote vincenti.

Il nuovo jackpot da 178,1 milioni

A distanza di sedici anni, quel record viene ora superato dalla nuova corsa del jackpot. Il prossimo “6”, se centrato nell’estrazione di oggi, metterà in palio 178,1 milioni di euro, una somma superiore a quella del 2010 e destinata a entrare tra le più alte mai registrate in Italia.

Il SuperEnalotto conferma così la sua capacità di trasformare ogni estrazione in un appuntamento nazionale, sospeso tra numeri, memoria e sogni improvvisi. Ogni nuova soglia raggiunta dal montepremi riporta alla mente le grandi vincite del passato, quelle capaci di fermare per qualche ora l’attenzione del Paese.

Tra memoria, fortuna e numeri da record

Il 2010 fu l’anno in cui Instagram iniziava appena a comparire sugli schermi degli iPhone, mentre l’Italia scopriva una delle vincite più clamorose della propria storia. Oggi, nel pieno di un’altra scalata milionaria, quel “6” da 177,7 milioni lascia il podio dopo essere rimasto per anni un riferimento assoluto.