Seconda fase di maltempo sulla regione. Forti venti, piogge intense e grandinate, soprattutto sul versante tirrenico. Nelle prossime ore calo delle temperature e neve a partire dai 900-1000 metri
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sulla nostra Regione. Forti venti di tempesta stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree Tirreniche e interne calabresi; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate specie nel Catanzarese.
Nelle prossime ore però aria fredda da Nord-est farà il suo ingresso sulla Calabria apportando un generale calo delle temperature e nevicate su tutti i monti a circa 900-1000m di quota.
Di seguito ecco alcune raffiche di vento registrate dalle stazioni meteo Arpacal e da quelle amatoriali dove spiccano addirittura 179 km/h a Monte Scuro (dato da confermare, stazione meteo di MeteoLoGullo).
Celico - Monte Scuro 179 km/h
Placanica 121 km/h
Mendicino - Volpicchie 115 km/h
Amantea Spiaggia 100 km/h
Mormanno 96 km/h
Corbino 96 km/h
Luzzi - Cavoni 93 km/h
Altilia 92 km/h
Lattarico 92 km/h
Gizzeria Lido 83 km/h
Allai 81 km/h
Cosenza - Campagnano 79 km/h
Lamezia Terme 79 km/h
Frascineto 78 km/h
Petilia Policastro 77 km/h
Cosenza - Serra Spiga 76 km/h
Marina di Curinga 74 km/h
Cittadella del Capo 73 km/h
Pizzo Calabro 72 km/h
Sellia Superiore 70 km/h
Cosenza - Vaglio Lise 69 km/h
Pietrastorta 68 km/h
Cosenza Diodato 66 km/h,
Steccato di Cutro 66 km/h
Catanzaro - Viale Crotone 63 km/h
Limbadi 63 km/h
Soverato 62 km/h
Motta Santa Lucia 62 km/h
Capo Vaticano 61 km/h