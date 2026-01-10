Seconda fase di maltempo sulla regione. Forti venti, piogge intense e grandinate, soprattutto sul versante tirrenico. Nelle prossime ore calo delle temperature e neve a partire dai 900-1000 metri

La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sulla nostra Regione. Forti venti di tempesta stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree Tirreniche e interne calabresi; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate specie nel Catanzarese.

Nelle prossime ore però aria fredda da Nord-est farà il suo ingresso sulla Calabria apportando un generale calo delle temperature e nevicate su tutti i monti a circa 900-1000m di quota.

Di seguito ecco alcune raffiche di vento registrate dalle stazioni meteo Arpacal e da quelle amatoriali dove spiccano addirittura 179 km/h a Monte Scuro (dato da confermare, stazione meteo di MeteoLoGullo).

Celico - Monte Scuro 179 km/h

Placanica 121 km/h

Mendicino - Volpicchie 115 km/h

Amantea Spiaggia 100 km/h

Mormanno 96 km/h

Corbino 96 km/h

Luzzi - Cavoni 93 km/h

Altilia 92 km/h

Lattarico 92 km/h

Gizzeria Lido 83 km/h

Allai 81 km/h

Cosenza - Campagnano 79 km/h

Lamezia Terme 79 km/h

Frascineto 78 km/h

Petilia Policastro 77 km/h

Cosenza - Serra Spiga 76 km/h

Marina di Curinga 74 km/h

Cittadella del Capo 73 km/h

Pizzo Calabro 72 km/h

Sellia Superiore 70 km/h

Cosenza - Vaglio Lise 69 km/h

Pietrastorta 68 km/h

Cosenza Diodato 66 km/h,

Steccato di Cutro 66 km/h

Catanzaro - Viale Crotone 63 km/h

Limbadi 63 km/h

Soverato 62 km/h

Motta Santa Lucia 62 km/h

Capo Vaticano 61 km/h