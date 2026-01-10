Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata questa mattina lungo la costa sud-orientale della Calabria, in mare, al largo della provincia di Reggio Calabria.

Secondo i dati diffusi dai sistemi di monitoraggio sismico, l’evento si è verificato alle 5:53 (ora italiana), con ipocentro a una profondità di circa 65 chilometri e coordinate 37.7492 di latitudine e 16.2262 di longitudine. La profondità relativamente elevata ha contribuito ad attenuare gli effetti in superficie.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse aree della provincia reggina e in parte della Sicilia orientale, in particolare lungo la fascia ionica e nello Stretto. Numerose le segnalazioni arrivate sui canali ufficiali e sui social nelle prime ore del mattino, soprattutto da chi si trovava in casa al momento dell’evento.

Dalle ore 06:00 sulla linea Catanzaro - Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti.

Chiuse tutte le scuole di ogni ordine del Comune di Melito di Porto Salvo per consentire le dovute verifiche negli istituti.