Importante novità per la mobilità nell’area urbana e presilana: dalla prossima settimana sarà riaperta al traffico ferroviario la tratta ferroviaria Cosenza-Piane Crati della linea Cosenza-Rogliano. La comunicazione ufficiale è arrivata da Ferrovie della Calabria al termine del confronto istituzionale avviato nelle ultime settimane per il ripristino del servizio dopo i gravi disagi causati dal maltempo.

La riattivazione della tratta ferroviaria rappresenta un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità dopo mesi di stop dovuti agli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la provincia di Cosenza. Frane, smottamenti e criticità infrastrutturali avevano infatti costretto Ferrovie della Calabria a sospendere la circolazione ferroviaria sulla linea Cosenza-Rogliano a partire dal 12 febbraio scorso.

Con la riapertura della tratta ferroviaria Cosenza-Piane Crati sarà ripristinata anche l’operatività della stazione di Perito, nel comune di Casali del Manco, punto di riferimento essenziale per studenti, lavoratori e pendolari del territorio. Il ripristino del collegamento ferroviario consentirà dunque di alleggerire i disagi vissuti negli ultimi mesi dalle comunità interessate, garantendo nuovamente un servizio strategico per la mobilità locale tra Cosenza e Piane Crati.

Per quanto riguarda invece la restante parte della linea verso Rogliano, continueranno a restare attivi — e in alcuni casi saranno ulteriormente potenziati — i servizi sostitutivi su gomma, in attesa del completamento definitivo dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’intero asse ferroviario. La riapertura della tratta ferroviaria tra Cosenza e Piane Crati viene accolta con favore dai pendolari e dalle amministrazioni locali, che nei mesi scorsi avevano più volte sollecitato interventi rapidi per il ritorno del servizio ferroviario lungo una linea considerata strategica per la mobilità dell’hinterland cosentino.