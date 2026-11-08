Durante le celebrazioni per il 33esimo anniversario dell'arrivo della Vergine Giovinetta è apparso un grande cerchio luminoso sopra la Villa della Gioia. Un fenomeno atmosferico che ha regalato un momento di forte suggestione

Chi ha alzato gli occhi al cielo per un istante e poi è rimasto a guardare, colpito da uno spettacolo inatteso. Un enorme cerchio luminoso intorno al Sole, quasi una corona sospesa sopra la Villa della Gioia di Paravati, proprio mentre migliaia di fedeli erano riuniti per celebrare il 33esimo anniversario dell'arrivo della statua della Vergine Giovinetta, voluta da Natuzza Evolo. Un'immagine suggestiva, capace di aggiungere un'emozione particolare a una giornata già carica di spiritualità e devozione. Era già successo nel 2016, e come allora anche oggi ha suscito grande emozione nei fedeli, molti dei quali l’hanno interpretato come un segno di Natuzza.

Il fenomeno si è manifestato nel cielo sopra la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, durante le celebrazioni che hanno richiamato nella frazione di Mileto pellegrini provenienti da tutta Italia. Un grande anello, dai contorni lievemente iridescenti, con il Sole al centro. Una sorta di aureola disegnata nel cielo, ben visibile anche nelle fotografie scattate durante la cerimonia.

Per i fedeli, un momento di particolare suggestione. In un luogo profondamente legato alla figura della mistica calabrese e al culto mariano, quell'immagine ha assunto inevitabilmente un significato emotivo che va oltre la semplice curiosità per un fenomeno atmosferico. Una coincidenza che ha colpito soprattutto per il momento in cui si è verificata: proprio nel giorno dedicato alla Madonna che Natuzza descriveva come una giovinetta luminosa, con le braccia aperte ad accogliere i suoi figli.

Un'aureola intorno al Sole: la spiegazione scientifica

Quello apparso nel cielo di Paravati è un fenomeno conosciuto come alone solare di 22 gradi. Si verifica quando i raggi del Sole attraversano minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell'atmosfera, generalmente all'interno di nubi molto alte, come cirri e cirrostrati. La luce viene rifratta dai cristalli, dando origine a un anello luminoso che può presentare leggere sfumature di colore, con tonalità rossastre nella parte interna.

Non si tratta di un evento eccezionalmente raro, ma le condizioni necessarie per osservarlo in modo così evidente, con un cerchio ampio e riconoscibile, non sono sempre presenti. Ed è proprio questa particolare visibilità ad aver reso lo spettacolo ancora più suggestivo.

Tra la bellezza della natura e l'emozione della fede

La spiegazione scientifica, naturalmente, non cancella il valore emotivo che un'immagine del genere può assumere agli occhi di chi crede. Uno spettacolo della natura che, nel contesto di una celebrazione religiosa così sentita, ha suscitato stupore e commozione.

La giornata era stata segnata dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, e dalla processione della statua della Vergine tra i pellegrini, accompagnata da canti e applausi.

E così, tra le migliaia di persone giunte a Paravati per rinnovare il proprio legame spirituale con Mamma Natuzza, anche il cielo è diventato protagonista. Un cerchio di luce sopra la folla, uno spettacolo che molti porteranno con sé come uno dei ricordi più intensi di questa giornata di fede.