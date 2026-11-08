Il giovane aveva finito il turno di notte in un fast food e rientrava a piedi. Il furgone che lo ha investito era coinvolto in uno scontro con un’auto. Indagano i carabinieri

Diego Bruno, 21 anni, è morto all’alba a Terni dopo essere stato travolto da un furgone coinvolto in un incidente stradale con un’auto. Il giovane aveva appena terminato il turno di notte in un fast food della zona e stava tornando a piedi a casa, non lontano dal luogo dell’incidente.

Diego viveva con il compagno della madre, scomparsa di recente. La donna era originaria di Cosenza e conosciuta negli ambienti del tifo organizzato del Cosenza Calcio, i Lupi della Sila. Gli amici lo ricordano come un ragazzo buono e generoso.

I conducenti dei due mezzi sono stati portati all’ospedale Santa Maria. Il 44enne alla guida dell’auto ha riportato alcune lesioni, il conducente del furgone ferite leggere. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Terni.