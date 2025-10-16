Dell’emergenza meteo che ha indotto i sindaci a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e finanche l’Università della Calabria, si sta discutendo ampiamente sui social fin da ieri sera. Mentre le ordinanze fioccavano, i calabresi si chiedevano come fosse possibile tutto ciò poiché soltanto sulla fascia ionica centro-meridionale erano previste precipitazioni di un certo tipo. Fatto sta che stamattina a catturare l’attenzione del web è stata un’altra emergenza. All’Unical un branco di cinghiali si aggira liberamente nei parcheggi, tanto da indurre più di un passante a richiedere l’intervento delle autorità competenti. Lo scatto, nemmeno a dirlo, è diventato virale.