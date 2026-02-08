In occasione del 22esimo International Congress of Sedimentology, svolto a Wellington in Nuova Zelanda, la International Association of Sedimentologists ha conferito al dottor Mario Borrelli l'Early Career Scientist Award, un riconoscimento di grande prestigio assegnato a giovani ricercatori che si distinguono nel campo della geologia del sedimentario.

Per l'Università della Calabria si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima volta che il premio viene assegnato a un ricercatore dell'Unical. Un risultato che dà visibilità internazionale al lavoro svolto nei gruppi di ricerca dell'ateneo e, in particolare, alle attività legate allo studio dei processi sedimentari.

Mario Borrelli, originario di Carolei, è attualmente ricercatore post doc nel gruppo di Geologia del DIAM, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria. Il premio ricevuto al congresso di Wellington valorizza il percorso scientifico di Mario Borrelli e l'impatto delle sue ricerche in un settore chiave per la comprensione dell'evoluzione dei territori, delle coste e dei bacini sedimentari.

Che cos'è l'International Congress of Sedimentology

L'International Congress of Sedimentology è uno dei principali appuntamenti scientifici mondiali dedicati alla sedimentologia, la disciplina che studia i sedimenti, le rocce sedimentarie e i processi che li generano e li trasformano. Il congresso riunisce ricercatori, docenti e professionisti provenienti da università e centri di ricerca internazionali per presentare studi, confrontare metodi e discutere nuove prospettive su temi che vanno dalla geologia marina alla stratigrafia, fino alle applicazioni in ambito ambientale ed energetico.

Che cos'è la International Association of Sedimentologists

La International Association of Sedimentologists, spesso indicata con l'acronimo IAS, è un'associazione scientifica internazionale che promuove lo studio della sedimentologia e favorisce la collaborazione tra studiosi del settore. Tra le sue attività rientrano l'organizzazione di eventi e congressi di rilevanza globale, la diffusione di conoscenze attraverso iniziative editoriali e la valorizzazione dei giovani ricercatori tramite premi come l'Early Career Scientist Award.