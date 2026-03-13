L’iniziativa solidale, promossa dall’associazione “Radici e Futuro”, intende portare un sorriso ai bambini dell’ ospedale “ Annunziata” di Cosenza

Non è stata ancora presentata ufficialmente al pubblico, ma la nuova associazione “Radici e Futuro” di Mongrassano è da diversi mesi impegnata nella realizzazione di progetti rivolti al bene della comunità .

Tra le prime iniziative messe in campo, il collettivo ha scelto di dedicare la propria attenzione ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, organizzando una raccolta di uova di cioccolato da donare loro in occasione della Santa Pasqua.

La decisione abbraccia in pieno lo spirito dell’associazione, custode, già nel nome, della propria missione: «I bambini rappresentano il futuro, e meritano più di chiunque altro un gesto di affetto e vicinanza, soprattutto se stanno affrontando un momento delicato», afferma il presidente Diego Diodati.

Per contribuire alla realizzazione dell’iniziativa, sarà sufficiente donare un uovo di cioccolato a partire da lunedì 16 marzo, consegnandolo presso uno dei punti di raccolta messi a disposizione sul territorio. I cittadini che desiderano partecipare potranno recarsi presso “La Briciola” (via Nazionale, 37 – Mongrassano Scalo), Barberia “Altomare” (via Nazionale – Mongrassano Scalo) e Bar “Castean Cafè” (via Nazionale, 67 – Bisignano).

Un’ulteriore occasione per donare il proprio uovo sarà offerta nelle domeniche del 15, 22 e 29 marzo. In queste date, infatti, sarà possibile portarlo anche al termine della messa delle ore 11 presso la parrocchia “San Francesco da Paola” di Mongrassano Scalo.

La consegna delle uova raccolte avverrà il 2 aprile, quando i membri dell’associazione si recheranno al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza per donarle ai piccoli pazienti ricoverati. A questo momento di condivisione e solidarietà potranno prendere parte anche cittadini e cittadine che vogliano sentirsi parte di quel momento.

Per seguire l’andamento dell’iniziativa e conoscere gli esiti della raccolta, l’associazione invita la comunità a rimanere aggiornata sulle proprie pagine social ufficiali, dove saranno pubblicati contenuti, fotografie e aggiornamenti relativi alle diverse fasi del progetto.