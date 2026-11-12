Prima iniziativa pubblica del Comitato spontaneo “Via Cattaneo”, che denuncia abbandono di rifiuti, degrado e problemi di sicurezza nel quartiere. Chiesti al Comune e alla Polizia municipale interventi immediati, verifiche sui conferimenti irregolari e maggiori controlli

Scatoloni, imballaggi, materiali ingombranti e rifiuti lasciati lungo i marciapiedi per giorni, fino a ostacolare il passaggio dei pedoni. È da questa situazione che nasce il Comitato spontaneo “Via Cattaneo”, costituito da un gruppo di residenti decisi a portare all’attenzione delle istituzioni il degrado che, denunciano, interessa da tempo il quartiere e le strade limitrofe.

La prima iniziativa pubblica è una lettera indirizzata al sindaco di Cosenza, al Comando della Polizia municipale, alle istituzioni e alle redazioni locali.

«Siamo semplicemente cittadini che vivono, lavorano e crescono le proprie famiglie in questa zona di Cosenza e che vorrebbero poterlo fare in un ambiente pulito, sicuro e rispettoso delle più elementari regole della convivenza civile», scrivono.

«Rifiuti abbandonati ogni settimana»

La prima emergenza segnalata riguarda l’abbandono indiscriminato di rifiuti in via Cattaneo e nelle aree circostanti.

Secondo il Comitato, non si tratterebbe di episodi isolati, ma di una situazione che si ripete ormai con cadenza quasi settimanale.

«Scatoloni di enormi dimensioni, imballaggi, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere vengono sistematicamente abbandonati lungo i marciapiedi», denunciano i residenti.

Il problema, aggiungono, non è soltanto estetico. I rifiuti finiscono spesso per occupare intere porzioni dei marciapiedi, creando difficoltà soprattutto ad anziani, bambini e persone con ridotta mobilità e costringendo in alcuni casi i pedoni a spostarsi sulla carreggiata.

«Le strade non possono diventare il prolungamento di cantine e garage»

Nel documento il Comitato usa toni netti contro i comportamenti incivili.

«Sembra quasi che alcuni residenti del quartiere e delle zone limitrofe abbiano deciso di utilizzare le strade pubbliche come il naturale prolungamento delle proprie cantine, dei propri garage e delle proprie abitazioni».

La critica, però, non viene rivolta soltanto alla mancata osservanza delle regole da parte di alcuni cittadini.

Il Comitato chiede infatti che alle rimozioni vengano affiancati controlli, accertamenti e sanzioni, perché «non è sufficiente rimuovere oggi ciò che domani verrà nuovamente abbandonato».

Etichette sugli imballaggi, ma nessuna accusa diretta

Nelle fotografie allegate alla segnalazione sarebbero visibili, su alcuni colli, etichette di spedizione e riferimenti identificativi.

Il Comitato precisa però che la presenza di un nominativo su un imballaggio non dimostra automaticamente la responsabilità dell’abbandono.

Per questo chiede che gli elementi eventualmente utili vengano valutati dalle autorità competenti e invita le testate giornalistiche, in caso di pubblicazione delle immagini, a oscurare i dati personali non necessari alla notizia.

Le richieste a Comune e Polizia municipale

I residenti chiedono al sindaco e alla Polizia municipale la verifica delle situazioni documentate, la tempestiva rimozione dei rifiuti e l’avvio degli accertamenti necessari per individuare gli eventuali responsabili.

Tra le richieste anche un rafforzamento dei controlli e l’applicazione delle sanzioni previste nei casi accertati.

Il Comitato allarga poi il quadro ad altre criticità del quartiere, tra cui randagismo, utilizzo del parco di via Roma e degrado degli spazi comuni, annunciando che quelle sui rifiuti rappresentano soltanto la prima di una serie di segnalazioni pubbliche.

«Non chiediamo privilegi, ma rispetto delle regole»

I promotori tengono a chiarire di non voler trasformare la vicenda in una contrapposizione politica.

«Non vogliamo alimentare polemiche sterili, né attribuire alle istituzioni la responsabilità esclusiva di comportamenti che derivano, prima di tutto, dalla maleducazione e dalla mancanza di senso civico di alcuni individui».

Il punto, sostengono, è un altro: non si può pretendere civiltà soltanto da chi già rispetta le regole.

«Non chiediamo privilegi, favori o trattamenti particolari. Chiediamo soltanto di poter vivere in un quartiere pulito, decoroso e sicuro».

Da qui l’annuncio che il Comitato continuerà a documentare e segnalare le criticità del quartiere, chiedendo un confronto stabile con le istituzioni.

Perché, concludono, via Cattaneo e le strade limitrofe meritano rispetto, così come le persone che vi abitano.