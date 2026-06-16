Scontro politico sulla trasformazione del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce in sede permanente. Il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani replica alle dichiarazioni dell’onorevole Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, contestando il tentativo, a suo dire, di rivendicare un risultato ottenuto dall’attuale Governo.

«Apprendo con stupore le dichiarazioni dell'onorevole Vittoria Baldino sulla trasformazione del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce in sede permanente. È francamente paradossale che una parlamentare del Movimento 5 Stelle tenti oggi di intestarsi un risultato raggiunto da un Governo di cui non fa parte e verso il quale il suo partito esercita quotidianamente un ruolo di opposizione», afferma Rapani.

Il presidio di Trebisacce e la polemica politica

Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, la vicenda del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce non nasce oggi, ma rappresenta una problematica storica per il territorio dell’Alto Jonio.

Rapani sottolinea come la richiesta di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco sia stata al centro di un confronto lungo, sostenuto negli anni da amministratori, cittadini, associazioni e sindacati.

«Si tratta di una problematica storica che il territorio dell'Alto Jonio conosce bene e che affonda le proprie radici negli anni passati. Proprio per questo sorprende che il Movimento 5 Stelle provi oggi a rivendicare meriti che non è riuscito a concretizzare quando era al Governo del Paese con Giuseppe Conte presidente del Consiglio», dichiara.

Rapani: «Baldino spieghi perché non lo fece il Governo Conte»

Il senatore chiama direttamente in causa l’onorevole Baldino e il ruolo avuto dal Movimento 5 Stelle durante le precedenti esperienze di governo.

«L'onorevole Baldino dovrebbe spiegare ai cittadini perché, quando sedeva tra le forze di maggioranza e poteva contare sul sostegno di ben cinque parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nell'area della Sibaritide, non sia riuscita a portare a casa lo stesso risultato che oggi viene invece raggiunto dal Governo Meloni».

Rapani contesta anche l’idea che una sola interrogazione parlamentare possa essere considerata decisiva per un provvedimento di questa portata.

«Se davvero bastasse un'interrogazione parlamentare per ottenere un provvedimento di tale portata, allora ci sarebbe da chiedersi perché il suo Governo non abbia risolto la questione quando aveva piena responsabilità politica e amministrativa», aggiunge.

«Il merito è del Governo Meloni»

Per il parlamentare di Fratelli d’Italia, il dato politico è chiaro: la trasformazione del presidio di Trebisacce in sede permanente sarebbe il risultato dell’azione dell’attuale esecutivo.

«La verità è che oggi il territorio ottiene una risposta concreta grazie all'attenzione e all'azione del Governo Meloni, che sta affrontando e risolvendo numerose criticità ereditate dalle precedenti esperienze di governo, comprese quelle guidate dal Movimento 5 Stelle», sostiene Rapani.

Poi l’affondo: «È giusto che i cittadini sappiano distinguere tra chi rivendica e chi realizza».

Il riconoscimento al territorio

Rapani precisa di non voler cancellare il contributo arrivato negli anni dal territorio, ma respinge quella che definisce un’appropriazione politica indebita.

«Nessuno mette in discussione il contributo che amministratori, associazioni, sindacati e cittadini hanno offerto nel corso degli anni per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Ma nessuno può permettersi indebite appropriazioni politiche di un risultato che porta la firma del Governo Meloni».

Per il senatore, il rafforzamento del presidio dei Vigili del Fuoco rappresenta una risposta concreta a una richiesta attesa da tempo dalle comunità dell’Alto Jonio.

«Il resto appartiene alla propaganda»

La conclusione di Rapani è rivolta ancora al Movimento 5 Stelle e alla lettura politica della vicenda.

«Se oggi Trebisacce può finalmente guardare con maggiore fiducia al rafforzamento del presidio dei Vigili del Fuoco, il merito è di un Governo che ha ascoltato il territorio e ha dato seguito a una richiesta attesa da anni. Questo è il dato politico e amministrativo che conta. Il resto appartiene alla propaganda».