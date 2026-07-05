Una data destinata a entrare nella storia amministrativa di Villapiana. Sabato 27 giugno 2026 è stato celebrato il primo matrimonio civile al di fuori della Casa comunale, grazie all'individuazione di una sede esterna autorizzata per lo svolgimento dei riti civili.

Gli sposi

A inaugurare questa nuova opportunità sono stati Danilo Manolio e Rosanna Zaccaro, che hanno scelto di pronunciare il loro «sì» nella suggestiva cornice del Lido La Fonte Beach, affacciato sul mare di Villapiana. La struttura, gestita da Luigi Elia, imprenditore attivo nel settore della ristorazione da oltre quarant'anni, ha ospitato sia la cerimonia civile sia il successivo ricevimento, regalando agli sposi e ai loro invitati una giornata all'insegna dell'emozione e della convivialità.

Un modello di promozione turistica

L'iniziativa rappresenta un importante traguardo per il Comune di Villapiana, che amplia così l'offerta dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del territorio e promuovendo un modello capace di coniugare servizi ai cittadini e promozione turistica.

Si tratta di un esordio dal forte valore simbolico, che apre nuove prospettive per le coppie intenzionate a celebrare il proprio matrimonio in una location esclusiva, senza rinunciare al carattere istituzionale del rito civile, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione delle attività ricettive e del patrimonio paesaggistico locale.