Il momento più critico è previsto nella mattinata di sabato 8 agosto. Bollino rosso anche nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, quando aumenteranno i rientri

Entra nel vivo l’esodo estivo anche in Calabria, dove nel secondo fine settimana di agosto sono attesi flussi di traffico particolarmente intensi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo e lungo le principali direttrici verso le località turistiche e balneari della regione.

La giornata più critica sarà quella di sabato 8 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero nella fascia mattutina. Bollino rosso, invece, nei pomeriggi di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto. Quest’ultima giornata sarà caratterizzata anche dai primi consistenti flussi di rientro verso le grandi città. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi a domenica sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sull'intera rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo Fs.

In Calabria l'attenzione sarà concentrata soprattutto sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, principale asse utilizzato da chi dal Centro-Nord raggiunge la regione e la Sicilia, ma anche sulla statale 106 Jonica e sulla statale 18 Tirrena Inferiore, arterie interessate dagli spostamenti verso le località di mare delle coste ionica e tirrenica. Anas ha potenziato il presidio sulla rete nazionale e ridotto la presenza dei cantieri per agevolare la circolazione. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 attivi.

«Il picco degli spostamenti estivi richiede un'attenzione ancora maggiore da parte di tutti gli utenti della strada», ha affermato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, invitando gli automobilisti a pianificare il viaggio in anticipo, verificando le condizioni della circolazione, l'efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche.

Circa 2.500 tra tecnici e addetti Anas, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala Situazioni nazionale, saranno impegnati per garantire il presidio della rete e l'assistenza agli automobilisti. Per alleggerire i flussi è previsto anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: venerdì 7 agosto dalle 16 alle 22, sabato 8 dalle 8 alle 22 e domenica 9 agosto dalle 7 alle 22.

Particolare attenzione viene richiesta sul fronte della sicurezza. Dal 4 agosto sono operativi i nuovi sistemi Vergilius Plus per il controllo della velocità su 36 tratte della rete Anas. Ventisei sono collocate sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, per circa cento chilometri nel tratto campano compreso fra Salerno e Buonabitacolo.

Anas raccomanda, prima della partenza, di controllare pneumatici, luci e livelli dei liquidi del veicolo, portare con sé acqua soprattutto nelle giornate più calde, rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e programmare soste durante i viaggi più lunghi. Fondamentale anche evitare qualsiasi distrazione alla guida e fermarsi immediatamente in un'area sicura in caso di stanchezza o sonnolenza.