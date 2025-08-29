Il controesodo estivo entra nel vivo. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, oltre 12 milioni e mezzo di veicoli sono attesi sulle strade italiane tra venerdì 29 e domenica 31 agosto, per il grande rientro dalle vacanze.

Viabilità Italia ha diramato un’allerta da bollino rosso: traffico intenso da venerdì pomeriggio fino a tutta la giornata di domenica, con flussi in aumento verso le grandi città del Centro-Nord. Il fenomeno non si concentra solo nei weekend: due spostamenti su tre avvengono durante i feriali. Tuttavia, i fine settimana restano il momento critico per la viabilità.

Per garantire sicurezza e fluidità, Anas ha sospeso oltre 1.300 cantieri (83% del totale) fino all’8 settembre e messo in campo 2.500 addetti tra personale tecnico, operatori e sale operative.

«Invito tutti alla prudenza – dichiara l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme –. La malinconia della fine delle vacanze può spingere a correre. Ma guidare distratti o sopra i limiti è pericolosissimo: il 51% degli italiani ritiene non grave superare i limiti e l’11% pensa si possa fare altro alla guida. È inaccettabile. Nulla è urgente come salvare la propria vita e quella degli altri».

Le direttrici più trafficate saranno l’A2, la statale 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 in Sardegna, la SS148 Pontina nel Lazio, l’E45 e le SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS309 Romea e SS36 in Lombardia, con congestioni attese anche nei pressi dei valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti è attivo sabato 30 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 31 dalle 7 alle 22.