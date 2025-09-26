La compagine rendese è pronta a scendere in campo per l’esordio stagionale nel campionato di Serie B Interregionale. L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre alle ore 18.00 al Polifunzionale di via Meucci a Quattromiglia, dove i biancorossi sfideranno la Virtus Matera, considerata tra le favorite alla vittoria finale.

Un debutto impegnativo per la squadra allenata da coach De Martino, che dovrà puntare su una prestazione brillante per partire con il piede giusto. Il capitano Boccasavia guida un gruppo motivato e determinato a ben figurare davanti al pubblico di casa. L’entusiasmo non manca, così come la voglia di regalare spettacolo ai tifosi che riempiranno gli spalti del Polifunzionale. «Siamo pronti a dare il massimo – è il messaggio che arriva dallo spogliatoio – il sostegno del nostro pubblico sarà fondamentale».

Gli avversari: Virtus Matera squadra temibile

Sul parquet arriverà una Virtus Matera costruita per puntare in alto, allenata dall’esperto coach Miriello. Il roster lucano può contare su tiratori di livello come Simone Roberto, l’americano Smith, Bischetti e Zanetti, oltre alla solidità sotto canestro di Markus e Divac. Un banco di prova importante per i biancorossi, chiamati a misurarsi subito con una formazione di spessore. La palla a due è fissata per le 18.00 di domenica 28 settembre: un match che promette emozioni e spettacolo. Il Basket Rende punta a partire con il piede giusto e per riuscirci servirà anche l’apporto del tifo di casa, chiamato a spingere la squadra in questo primo, delicato, appuntamento stagionale.