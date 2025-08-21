Il prossimo 16 settembre prenderà il via a Bisignano il progetto “Baskettiamo”, promosso dalla Bim Bum Basket Rende, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo della pallacanestro. L’iniziativa, pensata per bambini dai 5 ai 12 anni, mira a stimolare l’interesse per questo sport e a diffondere una cultura del movimento e del gioco di squadra.

«Baskettiamo nasce per offrire ai più piccoli un’opportunità unica di crescere attraverso lo sport», spiegano dalla società cestistica, da anni attiva in Calabria e ora pronta a rafforzare il legame con il territorio di Bisignano.

Dove e quando

Il programma si svolgerà nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Pucciano”, in via del Salvatore 5. Gli appuntamenti sono fissati due volte a settimana, il martedì e il giovedì alle ore 16:00, a partire proprio dal 16 settembre. Ogni sessione sarà calibrata in base all’età e al livello di preparazione dei bambini, con attività che uniscono gioco e formazione.

Gli obiettivi

Sotto la guida del prof. Pierpaolo Carbone, responsabile tecnico della Bim Bum Basket Rende, e della referente del progetto prof.ssa Antonella Pirillo, i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un percorso che punta non solo all’apprendimento del basket, ma anche allo sviluppo delle capacità motorie, cognitive e relazionali.

L’iniziativa si propone di trasmettere valori fondamentali come rispetto delle regole, lavoro di squadra, perseveranza e fair play. Per molti bambini, sarà anche la prima occasione di vivere lo sport come momento di socializzazione e crescita personale.

Un segno per il territorio

Il progetto rappresenta un segnale concreto dell’impegno della società sportiva verso le nuove generazioni. «Se siete pronti a far crescere la passione per il basket nei vostri figli, non lasciatevi sfuggire questa occasione», afferma la dirigenza della Bim Bum Basket. «Il 16 settembre, alle ore 16:00, si apre una nuova avventura sportiva che promette di entusiasmare e coinvolgere i giovani atleti di Bisignano».

Con “Baskettiamo” nasce un ponte tra comunità e sport, un’occasione per dare energia e futuro alla pallacanestro locale, facendo dei bambini i protagonisti di un nuovo percorso condiviso.