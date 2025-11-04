Il direttore generale racconta la crescita del club biancorosso e guarda avanti con ambizione: «Il nostro sogno? Diventare un punto di riferimento per tutto il basket calabrese»
Ospite negli studi di Cosenza Channel, il direttore generale della Bim Bum Basket Rende, Pierpaolo Carbone, ha ripercorso la storia del club biancorosso, nato nel 2011 e oggi protagonista nel girone F della Serie B Interregionale, dove la formazione maschile ha appena conquistato un successo nel derby contro l’Academy Catanzaro vincendo all’overtime 98-96.
«La Bim Bum è nata dalla volontà di un gruppo di amici – ha raccontato Carbone ai microfoni del nostro network – che col tempo si è allargato, diventando una vera e propria famiglia sportiva. All’inizio non avevamo nemmeno una struttura, e questo ci ha limitato, ma la passione ci ha spinti a crescere anno dopo anno». Dal campionato di Promozione fino alla C2, passando per le difficoltà legate al Covid, la società rendese ha saputo trasformare gli ostacoli in motivazioni: «Dopo la pandemia – ha spiegato – abbiamo preso maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità. Abbiamo affrontato la C Gold con la Campania e da tre stagioni siamo stabilmente in Serie B Interregionale, un torneo di ottimo livello».
Ex allenatore, oggi dirigente, Carbone ha parlato anche della sua transizione da coach a direttore generale: «È stato un passaggio naturale ma impegnativo – ha spiegato Carbone –. Oggi il mio compito è far sì che la struttura funzioni al meglio e che il lavoro tecnico, affidato a coach Di Martino, possa esprimersi in un ambiente organizzato e sereno».
Il successo nel derby contro Catanzaro ha dato morale e fiducia dopo una partenza che ha visto la Bim Bum Rende giocare buone partite ma non raccogliere punti: «È stata una vittoria pesante – afferma il dg biancorosso -, per la squadra e per tutto l’ambiente. Vincere un derby dà sempre qualcosa in più, ma ciò che conta è la crescita costante del gruppo. Il nostro pubblico del Pala Quattromiglia è il vero sesto uomo: quando il palazzetto si riempie, l’energia si percepisce».
Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, la Bim Bum Rende guarda avanti con ambizione: «Vogliamo consolidarci e continuare a crescere, senza porci limiti. La permanenza è un obiettivo, ma puntiamo a qualcosa in più. Rappresentare la Calabria nel girone F, insieme a Catanzaro e alla Viola Reggio Calabria, è motivo d’orgoglio e responsabilità».
Grande attenzione, infine, al settore giovanile, fiore all’occhiello del club: «Investiamo molto sui ragazzi, perché sono il futuro della Bim Bum. Vederli migliorare e arrivare in prima squadra è la soddisfazione più grande». E sul sogno personale, Carbone non ha dubbi: «Vorrei che la Bim Bum Rende diventasse un punto di riferimento stabile per il basket calabrese, una realtà capace di formare atleti e persone. È un sogno che coltiviamo ogni giorno, con impegno e passione».