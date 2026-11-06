La Bim Bum Basket Rende cerca la prima vittoria stagionale contro l’Air Basket Termoli. Dopo sei sconfitte consecutive, la formazione allenata da Gianpaolo Ambrico tornerà a giocare davanti al proprio pubblico domenica 8 novembre, alle 18, al Polifunzionale di Quattromiglia, per il prossimo turno di Serie B Interregionale.

Per i biancorossi potrebbe esserci una novità nelle disponibilità del gruppo: Scarpone è atteso al rientro dopo l’infortunio subito nella partita contro la Virtus Ragusa.

Scarpone verso il ritorno dopo l’infortunio

Il recupero di Scarpone darebbe ad Ambrico una soluzione in più per affrontare Termoli. La sua presenza resta indicata come possibile, in attesa delle valutazioni che precederanno la gara.

L’avvio di campionato della Bim Bum è stato condizionato da diversi problemi fisici. Oltre a Scarpone, nelle prime giornate si sono fermati Bocevski e Yeyap. Le assenze hanno costretto lo staff tecnico a modificare le rotazioni e a fare a meno, di volta in volta, di giocatori importanti.

A Quattromiglia l’occasione per sbloccare il campionato

La sfida casalinga arriva con Rende ancora senza successi. Contro Termoli i biancorossi proveranno a interrompere la serie negativa e a ottenere i primi punti della stagione, dopo un avvio segnato dalle sconfitte e dalla necessità di adattare la squadra alle disponibilità del roster.