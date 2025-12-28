Questa sera alle 20.45 il PalaPirossigeno ospiterà la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 tra Pirossigeno Cosenza e Global Work Capurso. Un match dal peso specifico importante per entrambe le squadre, entrambe impegnate nella corsa salvezza.

I Lupi del futsal chiudono così il 2025 davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare tre punti vitali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Parte dell’incasso della serata sarà devoluta all’associazione “La Terra di Piero”, impegnata in numerosi progetti sociali in Africa.

Alla vigilia del match ha parlato il nuovo pivot della Pirossigeno, Alessio Saponara: «Spero di arrivare in doppia cifra, ma gli obiettivi personali non sono la mia priorità. Il mio focus è aiutare la squadra e giocare partite importanti. Sono convinto che possiamo farcela perché abbiamo un grande gruppo».

La formazione di coach Paniccia vuole interrompere il momento difficile, con l’ultima vittoria in campionato c he risale al 21 novembre. Di contro, il Capurso arriva a Cosenza forte dei cinque punti conquistati nelle ultime quattro partite, cedendo solo di misura contro la Roma 1927, quarta in classifica.